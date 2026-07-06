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Больше господдержки и борьба с пищевым мошенничеством: как планируют поддержать молочную отрасль

19:38, 6 июля 2026
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Для развития молочной отрасли в Комитете по вопросам экономического развития наработали решение о расширении государственной поддержки производителей, совершенствовании механизмов финансирования и защиты внутреннего рынка.
Больше господдержки и борьба с пищевым мошенничеством: как планируют поддержать молочную отрасль
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В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития состоялось рабочее совещание, посвященное стратегическому развитию молочной отрасли. Представители органов государственной власти, профильных ассоциаций, производители и переработчики молока обсудили ключевые вызовы, с которыми сегодня сталкивается отрасль, а также перспективы ее дальнейшего развития.

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В ходе встречи участники рассмотрели вопросы повышения конкурентоспособности украинской молочной продукции, расширения государственной поддержки предприятий, совершенствования механизмов финансирования и создания благоприятных условий для развития молокоперерабатывающей промышленности.

По итогам совещания были определены приоритетные направления совместной работы. Среди них — стимулирование внутреннего спроса на украинскую молочную продукцию, расширение программ поддержки производителей и перерабатывающих предприятий, улучшение доступа к финансовым ресурсам, усиление борьбы с контрабандой и пищевым мошенничеством, а также популяризация потребления молочных продуктов, в частности через систему школьного питания.

Комитет по вопросам экономического развития совместно с профильными министерствами, правоохранительными органами, представителями бизнеса и народными депутатами будет координировать реализацию выработанных инициатив. Ожидается, что их внедрение будет способствовать укреплению молокоперерабатывающей отрасли, росту инвестиций, повышению конкурентоспособности украинских производителей и укреплению продовольственной безопасности Украины.

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Верховная Рада Украины Украина питание

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