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Більше держпідтримки та боротьба з харчовим шахрайством: як планують підтримати молочну галузь

19:38, 6 липня 2026
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Для розвитку молочної галузі у Комітеті з питань економічного розвитку напрацювали рішення щодо розширення державної підтримки виробників, удосконалення механізмів фінансування та захисту внутрішнього ринку.
Більше держпідтримки та боротьба з харчовим шахрайством: як планують підтримати молочну галузь
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У Комітеті Верховної Ради України з питань економічного розвитку відбулася робоча нарада, присвячена стратегічному розвитку молочної галузі. Представники органів державної влади, профільних асоціацій, виробники та переробники молока обговорили ключові виклики, які сьогодні стоять перед галуззю, а також перспективи її подальшого розвитку.

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Під час зустрічі учасники розглянули питання підвищення конкурентоспроможності української молочної продукції, розширення державної підтримки підприємств, удосконалення механізмів фінансування та створення сприятливих умов для розвитку молокопереробної промисловості.

За підсумками наради було визначено пріоритетні напрями спільної роботи. Серед них – стимулювання внутрішнього попиту на українську молочну продукцію, розширення програм підтримки виробників і переробних підприємств, покращення доступу до фінансових ресурсів, посилення боротьби з контрабандою та харчовим шахрайством, а також популяризація споживання молочних продуктів, зокрема через систему шкільного харчування.

Комітет з питань економічного розвитку у співпраці з профільними міністерствами, правоохоронними органами, представниками бізнесу та народними депутатами координуватиме реалізацію напрацьованих ініціатив. Очікується, що їх впровадження сприятиме зміцненню молокопереробної галузі, зростанню інвестицій, підвищенню конкурентоспроможності українських виробників та посиленню продовольчої безпеки України.

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Верховна Рада України Україна харчування

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