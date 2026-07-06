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Коли надійдуть 10 тисяч гривень, бойові та винагороди за штурмові дії за червень: Міноборони розкрило порядок виплат

15:01, 6 липня 2026
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Для окремих видів винагород необхідні накази командирів, підтвердження штабів і верифікація в системі «Дельта».
Коли надійдуть 10 тисяч гривень, бойові та винагороди за штурмові дії за червень: Міноборони розкрило порядок виплат
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Міністерство оборони роз’яснило порядок нарахування грошового забезпечення та додаткових виплат військовослужбовцям за червень. У відомстві пояснили, коли надійдуть кошти за службу в тилу, бойові завдання, штурмові дії та знищення живої сили противника.

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Базове грошове забезпечення

У Міноборони нагадали, що виплати, які військовослужбовці вже отримали або отримають найближчими днями, є базовим грошовим забезпеченням.

Коли виплатять 10 тисяч гривень

Додаткова винагорода у розмірі 10 тис. грн за роботу в тилу за червень надійде одночасно з додатковою винагородою за участь у бойових діях.

Наразі Міністерство оборони, Генеральний штаб ЗСУ та інші органи військового управління надають військовим частинам роз'яснення щодо порядку нових виплат за червень.

Бойові виплати та винагорода за взяття в полон

Бойові виплати, а також виплати за взяття противника в полон здійснюватимуться після видання наказів командирами військових частин, у яких буде визначено розміри таких виплат для конкретних військовослужбовців.

Виплати за штурмові та ударно-пошукові дії

Винагороду за ударно-пошукові та штурмові дії нараховуватимуть після надходження від вищого штабу документів, що підтверджують виконання таких завдань.

Якщо підтвердження надійдуть пізніше встановленого строку, виплату військовослужбовець отримає вже наступного місяця.

Водночас наказом Міністерства оборони №260 передбачено, що вищому штабу на підтвердження штурмових дій надається три доби.

Виплати за знищення живої сили

Виплати за знищення живої сили противника здійснюватимуться після проведення верифікації в системі «Дельта» та видання відповідного наказу командира.

У Міністерстві оборони зазначили, що порядок проведення такої верифікації буде надано окремо.

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