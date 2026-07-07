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Помилка в РНОКПП: у яких випадках ДПС змінює реєстраційний номер платника податків

09:42, 7 липня 2026
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Роз’яснення порядку внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.
Помилка в РНОКПП: у яких випадках ДПС змінює реєстраційний номер платника податків
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Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО) та форми відповідних документів визначені Положенням, затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 822 від 29.09.2017.

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Формування реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП, ІПН) здійснюється ДПС на підставі даних, поданих фізичною особою в обліковій картці за формою № 1ДР. Перевірка достовірності формування номера належить виключно до компетенції ДПС.

Підтвердженням реєстраційного номера є картка платника податків або відмітка про РНОКПП у паспорті громадянина України чи свідоцтві про народження.

У разі виявлення помилок, зокрема в персональних даних (ПІБ, дата або місце народження, адреса реєстрації тощо), такі неточності виправляються шляхом подання заяви за формою № 5ДР. При цьому після внесення змін реєстраційний номер платника податків не змінюється.

Водночас у випадках, коли виявлені порушення або неточності неможливо усунути через внесення змін до реєстру, контролюючий орган має право змінити реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Така зміна проводиться після перевірки чи з’ясування обставин допущення помилки, виявленої контролюючим органом самостійно чи за результатами розгляду звернення фізичної особи – платника податків.

Про результати розгляду звернення або виявлений факт платника податків інформують у встановленому порядку.

Крім того, за заявою фізичної особи (у довільній формі) ДПС протягом п’яти робочих днів видає довідку про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків за формою, визначеною додатком 5 до Положення № 822.

податкова ДПС

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