Від 16 до 86 годин: у яких країнах найшвидше можна заробити $1000

Найкращі показники продемонстрували європейські країни, а найнижчі — держави Латинської Америки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для того щоб заробити 1000 доларів, працівникам у різних країнах світу потрібно відпрацювати від 16 до 86 годин. Найменше часу на це витрачають у Люксембурзі та Ісландії, тоді як найбільше — у Колумбії. Такі дані оприлюднив Visual Capitalist на основі статистики ОЕСР та Our World in Data.

Лідери рейтингу

За підрахунками дослідників, найшвидше 1000 доларів можна заробити в Люксембурзі та Ісландії — приблизно за 16 робочих годин.

До країн із найкращими показниками також увійшли:

Швейцарія — 18 годин;

Нідерланди — 19 годин;

Норвегія — 19 годин;

Данія — 19 годин;

Німеччина — 20 годин;

Австрія — 20 годин;

Бельгія — 21 година;

США — 22 години;

Велика Британія — 24 години;

Швеція — 24 години;

Франція — 25 годин;

Фінляндія — 25 годин;

Іспанія — 30 годин.

Показники країн Центральної та Східної Європи

Серед країн Центральної та Східної Європи для заробітку 1000 доларів потрібно значно більше часу:

Польща — 43 години;

Чехія — 48 годин;

Греція — 60 годин.

Найнижчі показники серед країн, що потрапили до дослідження, зафіксували в Латинській Америці. У Мексиці для заробітку 1000 доларів необхідно працювати близько 78 годин, а в Колумбії — 86 годин.

Як проводили розрахунки

Рейтинг складено на основі даних Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо середньорічної заробітної плати та статистики Our World in Data про річну кількість відпрацьованих годин.

Розрахунки виконані у доларах США з урахуванням паритету купівельної спроможності (ПКС), який враховує різницю в рівні цін між країнами. Податки та обов’язкові внески до розрахунків не включалися.

Чому різниця така велика

За даними дослідження, працівникам у країнах із найнижчими показниками потрібно більш ніж у п'ять разів більше часу, щоб заробити 1000 доларів, ніж у країнах-лідерах. Розрив становить від 16 годин у Люксембурзі та Ісландії до 86 годин у Колумбії.

Європейські країни займають верхні позиції рейтингу завдяки високим середнім зарплатам і продуктивності праці. Зокрема, Данія, Норвегія, Ісландія та Фінляндія поєднують високий рівень оплати праці з розвиненою економікою.

Люксембург, своєю чергою, має одну з найвищих середніх зарплат у світі завдяки значній концентрації робочих місць у фінансовому секторі та сфері професійних послуг.

Що впливає на рівень доходів

Дослідження Our World in Data свідчить, що в країнах із нижчим рівнем доходів працівники зазвичай працюють довше, але отримують меншу оплату за кожну відпрацьовану годину.

Економісти пояснюють це нижчою продуктивністю праці, значною часткою неформальної економіки, обмеженим доступом до капіталу та повільнішим зростанням заробітної плати.

Автори дослідження також наголошують, що використання паритету купівельної спроможності дає змогу точніше порівнювати доходи між країнами, адже враховує різницю у вартості життя, а не лише офіційні валютні курси.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.