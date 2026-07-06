  1. В мире

От 16 до 86 часов: в каких странах быстрее всего можно заработать $1000

19:06, 6 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Лучшие показатели продемонстрировали европейские страны, а самые низкие — государства Латинской Америки.
От 16 до 86 часов: в каких странах быстрее всего можно заработать $1000
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Чтобы заработать 1000 долларов, работникам в разных странах мира нужно отработать от 16 до 86 часов. Меньше всего времени на это уходит в Люксембурге и Исландии, а больше всего — в Колумбии. Такие данные обнародовал Visual Capitalist на основе статистики ОЭСР и Our World in Data.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Лидеры рейтинга

По подсчётам исследователей, быстрее всего 1000 долларов можно заработать в Люксембурге и Исландии — примерно за 16 рабочих часов.

В число стран с лучшими показателями также вошли:

  • Швейцария — 18 часов;
  • Нидерланды — 19 часов;
  • Норвегия — 19 часов;
  • Дания — 19 часов;
  • Германия — 20 часов;
  • Австрия — 20 часов;
  • Бельгия — 21 час;
  • США — 22 часа;
  • Великобритания — 24 часа;
  • Швеция — 24 часа;
  • Франция — 25 часов;
  • Финляндия — 25 часов;
  • Испания — 30 часов.

Показатели стран Центральной и Восточной Европы

Среди стран Центральной и Восточной Европы для заработка 1000 долларов требуется значительно больше времени:

  • Польша — 43 часа;
  • Чехия — 48 часов;
  • Греция — 60 часов.

Самые низкие показатели среди стран, включённых в исследование, зафиксированы в Латинской Америке. В Мексике для заработка 1000 долларов необходимо работать около 78 часов, а в Колумбии — 86 часов.

Как проводились расчёты

Рейтинг составлен на основе данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о среднегодовой заработной плате и статистики Our World in Data о годовом количестве отработанных часов.

Расчеты выполнены в долларах США с учетом паритета покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в уровне цен между странами. Налоги и обязательные взносы в расчёты не включались.

Почему разница такая большая

По данным исследования, работникам в странах с самыми низкими показателями требуется более чем в пять раз больше времени, чтобы заработать 1000 долларов, чем в странах-лидерах. Разница составляет от 16 часов в Люксембурге и Исландии до 86 часов в Колумбии.

Европейские страны занимают верхние позиции рейтинга благодаря высоким средним зарплатам и производительности труда. В частности, Дания, Норвегия, Исландия и Финляндия сочетают высокий уровень оплаты труда с развитой экономикой.

Люксембург, в свою очередь, имеет одну из самых высоких средних зарплат в мире благодаря значительной концентрации рабочих мест в финансовом секторе и сфере профессиональных услуг.

Что влияет на уровень доходов

Исследование Our World in Data показывает, что в странах с более низким уровнем доходов работники обычно трудятся дольше, но получают меньшую оплату за каждый отработанный час.

Экономисты объясняют это более низкой производительностью труда, значительной долей неформальной экономики, ограниченным доступом к капиталу и более медленным ростом заработной платы.

Авторы исследования также отмечают, что использование паритета покупательной способности позволяет более точно сравнивать доходы между странами, поскольку учитывает разницу в стоимости жизни, а не только официальные валютные курсы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США деньги Европа

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

64 контейнера-«призрака»: государство планирует передать военным портовые грузы, стоявшие с 2012 года

В одесских портах годами хранятся десятки контейнеров, заблокированных устаревшим законодательством: правительство предлагает передать имущество государству для нужд обороны.

Кабмин изменил правила государственной поддержки аграриев: новые условия компенсации за сельгосптехнику

Правительство изменило правила государственной поддержки: расширен круг агропроизводителей, которые могут получить 40% компенсации стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования, а также уточнен порядок подтверждения права на выплату и формирование стоимости техники.

Бронирование сверх лимита: бизнес может потерять статус критически важного

Превышение лимита забронированных — это не просто формальное нарушение, а прямое основание для потери предприятием статуса критически важного.

Первые решения Верховного Суда по OnlyFans: почему «письма из Великобритании» мало для миллионных штрафов ГНС

Верховный Суд разграничил налоговую информацию и доказательство получения дохода, возложив обязанность подтверждения реальных транзакций на налоговую.

Бесплатное образование для военных и их семей: в Раде указали на отсутствие механизма реализации законопроекта

В парламенте обратили внимание на отсутствие механизмов реализации отдельных норм законопроекта об ответственности государства перед военнослужащими.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]