От 16 до 86 часов: в каких странах быстрее всего можно заработать $1000

Лучшие показатели продемонстрировали европейские страны, а самые низкие — государства Латинской Америки.

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Чтобы заработать 1000 долларов, работникам в разных странах мира нужно отработать от 16 до 86 часов. Меньше всего времени на это уходит в Люксембурге и Исландии, а больше всего — в Колумбии. Такие данные обнародовал Visual Capitalist на основе статистики ОЭСР и Our World in Data.

Лидеры рейтинга

По подсчётам исследователей, быстрее всего 1000 долларов можно заработать в Люксембурге и Исландии — примерно за 16 рабочих часов.

В число стран с лучшими показателями также вошли:

Швейцария — 18 часов;

Нидерланды — 19 часов;

Норвегия — 19 часов;

Дания — 19 часов;

Германия — 20 часов;

Австрия — 20 часов;

Бельгия — 21 час;

США — 22 часа;

Великобритания — 24 часа;

Швеция — 24 часа;

Франция — 25 часов;

Финляндия — 25 часов;

Испания — 30 часов.

Показатели стран Центральной и Восточной Европы

Среди стран Центральной и Восточной Европы для заработка 1000 долларов требуется значительно больше времени:

Польша — 43 часа;

Чехия — 48 часов;

Греция — 60 часов.

Самые низкие показатели среди стран, включённых в исследование, зафиксированы в Латинской Америке. В Мексике для заработка 1000 долларов необходимо работать около 78 часов, а в Колумбии — 86 часов.

Как проводились расчёты

Рейтинг составлен на основе данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о среднегодовой заработной плате и статистики Our World in Data о годовом количестве отработанных часов.

Расчеты выполнены в долларах США с учетом паритета покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в уровне цен между странами. Налоги и обязательные взносы в расчёты не включались.

Почему разница такая большая

По данным исследования, работникам в странах с самыми низкими показателями требуется более чем в пять раз больше времени, чтобы заработать 1000 долларов, чем в странах-лидерах. Разница составляет от 16 часов в Люксембурге и Исландии до 86 часов в Колумбии.

Европейские страны занимают верхние позиции рейтинга благодаря высоким средним зарплатам и производительности труда. В частности, Дания, Норвегия, Исландия и Финляндия сочетают высокий уровень оплаты труда с развитой экономикой.

Люксембург, в свою очередь, имеет одну из самых высоких средних зарплат в мире благодаря значительной концентрации рабочих мест в финансовом секторе и сфере профессиональных услуг.

Что влияет на уровень доходов

Исследование Our World in Data показывает, что в странах с более низким уровнем доходов работники обычно трудятся дольше, но получают меньшую оплату за каждый отработанный час.

Экономисты объясняют это более низкой производительностью труда, значительной долей неформальной экономики, ограниченным доступом к капиталу и более медленным ростом заработной платы.

Авторы исследования также отмечают, что использование паритета покупательной способности позволяет более точно сравнивать доходы между странами, поскольку учитывает разницу в стоимости жизни, а не только официальные валютные курсы.

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