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У Києві чоловік за $8700 обіцяв «намалювати» у реєстрах третю дитину для виїзду за кордон

10:33, 7 липня 2026
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Підозрюваного звинувачують у сприянні незаконному переправленню військовозобов'язаних через державний кордон.
У Києві чоловік за $8700 обіцяв «намалювати» у реєстрах третю дитину для виїзду за кордон
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві 47-річному чоловіку повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню військовозобов’язаних через державний кордон. За версією слідства, він за 8700 доларів пропонував внести до державних реєстрів неправдиві відомості про нібито третю дитину чоловіків, які мають двох дітей і прагнули виїхати за межі України.

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За даними Київської міської прокуратури, під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Києва 47-річному киянину повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню військовозобов’язаного через державний кордон.

Слідство встановило, що за 8700 доларів він пропонував чоловікам, які виховують двох дітей і хочуть виїхати за кордон, допомогу з внесенням до баз даних Міністерства юстиції, а також застосунків «Дія» та «Резерв+» інформації про третю дитину.

За словами правоохоронців, матір’ю цієї дитини могла бути як дружина «клієнта», так і стороння жінка. Яким саме способом планувалося внести такі зміни та хто мав цьому сприяти, підозрюваний не пояснював.

За інформацією прокуратури, чоловік позиціонував себе адвокатом, хоча свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю не мав.

Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до цієї схеми, а також кількість чоловіків, які вже могли скористатися послугами підозрюваного.

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прокуратура діти Київ підозрюваний перетин кордону

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