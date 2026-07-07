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Ошибка в РНОКПП: в каких случаях ГНС меняет регистрационный номер налогоплательщика

09:42, 7 июля 2026
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Разъяснение порядка внесения изменений в Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков.
Ошибка в РНОКПП: в каких случаях ГНС меняет регистрационный номер налогоплательщика
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Порядок регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков (ГРФЛ) и формы соответствующих документов определены Положением, утвержденным приказом Министерства финансов Украины № 822 от 29.09.2017.

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Формирование регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП, ИНН) осуществляется ГНС на основании данных, представленных физическим лицом в учетной карточке по форме № 1ДР. Проверка достоверности формирования номера относится исключительно к компетенции ГНС.

Подтверждением регистрационного номера является карточка налогоплательщика или отметка о РНОКПП в паспорте гражданина Украины либо свидетельстве о рождении.

В случае выявления ошибок, в частности в персональных данных (ФИО, дата или место рождения, адрес регистрации и т. п.), такие неточности исправляются путем подачи заявления по форме № 5ДР. При этом после внесения изменений регистрационный номер налогоплательщика не изменяется.

Вместе с тем в случаях, когда выявленные нарушения или неточности невозможно устранить путем внесения изменений в реестр, контролирующий орган имеет право изменить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Такое изменение проводится после проверки или выяснения обстоятельств допущения ошибки, выявленной контролирующим органом самостоятельно либо по результатам рассмотрения обращения физического лица – налогоплательщика.

О результатах рассмотрения обращения или выявленном факте налогоплательщика информируют в установленном порядке.

Кроме того, по заявлению физического лица (в произвольной форме) ГНС в течение пяти рабочих дней выдает справку об изменении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика по форме, определенной приложением 5 к Положению № 822.

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налоговая ГНС

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