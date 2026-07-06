Когда поступят 10 тысяч гривен, боевые и вознаграждения за штурмовые действия за июнь: Минобороны разъяснило порядок выплат

Для отдельных видов вознаграждений необходимы приказы командиров, подтверждение штабов и верификация в системе «Дельта».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны разъяснило порядок начисления денежного довольствия и дополнительных выплат военнослужащим за июнь. В ведомстве пояснили, когда поступят средства за службу в тылу, боевые задачи, штурмовые действия и уничтожение живой силы противника.

Базовое денежное обеспечение

В Минобороны напомнили, что выплаты, которые военнослужащие уже получили или получат в ближайшие дни, являются базовым денежным обеспечением.

Когда выплатят 10 тысяч гривен

Дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. грн за работу в тылу за июнь поступит одновременно с дополнительным вознаграждением за участие в боевых действиях.

В настоящее время Министерство обороны, Генеральный штаб ВСУ и другие органы военного управления предоставляют воинским частям разъяснения относительно порядка новых выплат за июнь.

Боевые выплаты и вознаграждение за взятие в плен

Боевые выплаты, а также выплаты за взятие противника в плен будут осуществляться после издания приказов командирами воинских частей, в которых будут определены размеры таких выплат для конкретных военнослужащих.

Выплаты за штурмовые и ударно-поисковые действия

Вознаграждение за ударно-поисковые и штурмовые действия будет начисляться после поступления из вышестоящего штаба документов, подтверждающих выполнение таких задач.

Если подтверждение поступит позднее установленного срока, военнослужащий получит выплату уже в следующем месяце.

При этом приказом Министерства обороны № 260 предусмотрено, что высшему штабу на подтверждение штурмовых действий предоставляется три суток.

Выплаты за уничтожение живой силы

Выплаты за уничтожение живой силы противника будут осуществляться после проведения верификации в системе «Дельта» и издания соответствующего приказа командира.

В Министерстве обороны отметили, что порядок проведения такой верификации будет представлен отдельно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.