Для медиков будут покупать жилые дома с земельными участками: решение Кабмина

Правительство изменило правила использования бюджетных средств на обеспечение медиков жильем и уточнило условия реализации программы.

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Кабинет Министров изменил порядок использования бюджетных средств на обеспечение служебным жильем медицинских работников в сельской местности и на прифронтовых территориях. Отныне за государственные средства можно будет приобретать не только квартиры, но и жилые дома с земельными участками. Кроме того, правительство расширило перечень регионов, для которых действуют отдельные условия программы, упростило часть требований к кандидатам и уточнило механизм приобретения жилья.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 1 июля 2026 года № 868.

Что изменилось

Главным нововведением стало расширение перечня жилья, которое может приобретаться за бюджетные средства. Если ранее речь шла только о квартирах, то теперь разрешено приобретать также жилые дома вместе с земельными участками для предоставления медикам служебного жилья.

Правительство пересмотрело критерии, по которым медицинский работник может претендовать на служебное жилье.

В частности:

общий стаж работы в соответствующем учреждении (без учета интернатуры) на момент подачи заявления не должен превышать одного календарного года;

учреждение не должно иметь свободного служебного жилья в населенном пункте работы медика или в пределах 30 километров от него;

сам медицинский работник и члены его семьи не должны владеть жильем в этом населенном пункте или в радиусе до 30 километров (за исключением жилья, уничтоженного вследствие войны либо расположенного на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий).

Изменениями расширен перечень областей, для которых предусмотрены специальные условия программы.

К уже определенным территориям добавлена Николаевская область. В то же время отдельные положения теперь прямо распространяются на учреждения, расположенные в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Какое жилье можно приобрести

Кроме того, подробно урегулированы требования к жилью, которое может приобретаться за бюджетные средства. Определена максимальная площадь квартир и жилых домов в зависимости от состава семьи, а для домов разрешено приобретать земельные участки, на которых они расположены, а также прилегающие приусадебные участки.

Для квартир максимальная площадь составляет:

52,5 кв. м — для одного человека или семьи из двух человек;

дополнительно по 21 кв. м на каждого следующего члена семьи;

общая площадь не может превышать 115,5 кв. м.

Для жилых домов установлены другие нормативы:

62,5 кв. м — для одного человека или семьи из двух человек;

по 21 кв. м на каждого следующего члена семьи;

максимальная площадь — 125,5 кв. м.

Вместе с домом разрешено приобретать земельные участки, на которых он расположен, а также прилегающие приусадебные участки соответствующего целевого назначения.

Усилены требования к оценке имущества

Перед приобретением жилье подлежит независимой оценке. Продавец должен иметь все необходимые документы и зарегистрированное право собственности на недвижимость, а в случае покупки жилого дома — также на земельный участок. Отчет об оценке имущества подлежит обязательному рецензированию, а для домов дополнительно проводится экспертная денежная оценка земельного участка. Стоимость квартиры не может превышать определенную оценкой рыночную стоимость, а жилого дома с земельным участком — сумму их оценочной стоимости. При этом цена самого дома не может превышать его оценочную стоимость, увеличенную на 20%.

Постановление также обновляет порядок подачи заявлений на обеспечение служебным жильем. Отныне медицинский работник может подать заявление как в бумажной, так и в электронной форме. Кроме того, уточнен перечень сведений, которые необходимо указать в заявлении.

В заявлении необходимо указать:

информацию о медицинском работнике;

учреждение здравоохранения;

должность;

подробные характеристики жилья;

его рыночную и ожидаемую стоимость;

данные продавца;

регистрационные и кадастровые номера объекта.

Также к заявлению прилагаются документы, в частности отчет об оценке имущества и, в случае приобретения дома, документы об оценке земельного участка.

После получения подтверждения о возможности приобретения жилья учреждение здравоохранения обязано заключить договор купли-продажи квартиры либо жилого дома с земельными участками. На это отводится не более 90 календарных дней со дня получения подтверждения, однако договор должен быть заключен не позднее чем за 20 календарных дней до начала нового календарного года.

Для учреждений здравоохранения Херсонской области предусмотрено исключение. В случае приобретения служебного жилья для таких учреждений можно не применять требования, согласно которым общий стаж работы медицинского работника в соответствующем учреждении (без учета интернатуры) не должен превышать одного календарного года, а также требование об отсутствии у учреждения свободного служебного жилья в населенном пункте работы медицинского работника либо в пределах 30 километров от него.

В то же время на обеспечение жильем таких медицинских работников может быть направлено не более 5% общего объема бюджетных средств, предусмотренных программой.

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