Для медиків купуватимуть житлові будинки із земельними ділянками: рішення Кабміну

Уряд змінив правила використання бюджетних коштів на забезпечення медиків житлом та уточнив умови реалізації програми.

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Кабінет Міністрів змінив порядок використання бюджетних коштів на забезпечення службовим житлом медичних працівників у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Відтепер за державні кошти можна буде придбавати не лише квартири, а й житлові будинки із земельними ділянками. Також уряд розширив перелік регіонів, для яких діють окремі умови програми, спростив частину вимог до кандидатів та уточнив механізм придбання житла.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2026 року №868.

Що змінилося

Головною новацією стало розширення переліку житла, яке може купуватися за бюджетні кошти. Якщо раніше йшлося лише про квартири, то тепер дозволено придбавати також житлові будинки разом із земельними ділянками для надання медикам службового житла.

Уряд переглянув критерії, за якими медичний працівник може претендувати на службове житло.

Зокрема:

загальний стаж роботи у відповідному закладі (без урахування інтернатури) на момент подання заяви не повинен перевищувати одного календарного року;

заклад не повинен мати вільного службового житла у населеному пункті роботи медика або в межах 30 кілометрів від нього;

сам медичний працівник та члени його сім'ї не повинні володіти житлом у цьому населеному пункті або в радіусі до 30 кілометрів (за винятком житла, знищеного внаслідок війни або розташованого на тимчасово окупованих чи територіях активних бойових дій).

Змінами розширено перелік областей, для яких передбачені спеціальні умови програми.

До вже визначених територій додано Миколаївську область. Водночас окремі положення тепер прямо поширюються на заклади, розташовані у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Яке житло можна придбати

Крім цього, детально врегульовано вимоги до житла, яке може придбаватися за бюджетні кошти. Визначено максимальну площу квартир і житлових будинків залежно від складу сім'ї, а для будинків дозволено купувати земельні ділянки, на яких вони розташовані, та прилеглі присадибні ділянки.

Для квартир максимальна площа становить:

52,5 кв. м — для однієї особи або сім'ї з двох осіб;

додатково по 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї;

загальна площа не може перевищувати 115,5 кв. м.

Для житлових будинків встановлено інші нормативи:

62,5 кв. м — для однієї особи або сім'ї з двох осіб;

по 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї;

максимальна площа — 125,5 кв. м.

Разом із будинком дозволено купувати земельні ділянки, на яких він розташований, а також прилеглі присадибні ділянки відповідного цільового призначення.

Посилено вимоги до оцінки майна

Перед придбанням житло підлягає незалежній оцінці. Продавець повинен мати всі необхідні документи та зареєстроване право власності на нерухомість, а у разі купівлі житлового будинку — також на земельну ділянку. Звіт про оцінку майна підлягає обов'язковому рецензуванню, а для будинків додатково проводиться експертна грошова оцінка земельної ділянки. Вартість квартири не може перевищувати визначену оцінкою ринкову вартість, а житлового будинку із земельною ділянкою — суму їх оціночної вартості. При цьому ціна самого будинку не може перевищувати його оціночну вартість, збільшену на 20%.

Постанова також оновлює порядок подання заяв на забезпечення службовим житлом. Відтепер медичний працівник може подати заяву як у паперовій, так і в електронній формі. Крім того, уточнено перелік відомостей, які необхідно зазначити в заяві.

У заяві необхідно зазначити:

інформацію про медичного працівника;

заклад охорони здоров'я;

посаду;

детальні характеристики житла;

його ринкову та очікувану вартість;

дані продавця;

реєстраційні та кадастрові номери об'єкта.

Також до заяви додаються документи, зокрема звіт про оцінку майна та, у разі придбання будинку, документи щодо оцінки земельної ділянки.

Після отримання підтвердження про можливість придбання житла заклад охорони здоров'я зобов'язаний укласти договір купівлі-продажу квартири або житлового будинку із земельними ділянками. На це відводиться не більше 90 календарних днів із дня отримання підтвердження, але договір має бути укладений не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку нового календарного року.

Для закладів охорони здоров'я Херсонської області запроваджено виняток. У разі придбання службового житла для таких закладів можна не застосовувати вимоги, за якими загальний стаж роботи медичного працівника у відповідному закладі (без урахування інтернатури) не повинен перевищувати одного календарного року, а також вимогу щодо відсутності у закладу вільного службового житла в населеному пункті роботи медичного працівника або в межах 30 кілометрів від нього.

Водночас на забезпечення житлом таких медичних працівників може бути спрямовано не більше 5% загального обсягу бюджетних коштів, передбачених програмою.

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