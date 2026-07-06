ТЦК оштрафував бухгалтера на 59 тисяч гривень за ведення військового обліку — суд не погодився

Військовий облік на підприємстві під час воєнного стану – це зона підвищеної уваги з боку ТЦК і великих штрафів за порушення.

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Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області скасував постанову територіального центру комплектування та соціальної підтримки про накладення штрафу у розмірі 59 500 грн на головного бухгалтера приватного підприємства. Суд дійшов висновку, що частина порушень, які стали підставою для притягнення до відповідальності, належить до компетенції керівника підприємства.

Обставини справи

Як говориться у рішенні суду по справі справу №183/9225/25, підставою для накладення штрафу стала перевірка підприємства, проведена представниками ТЦК у серпні 2025 року. За її результатами було складено акт із переліком порушень вимог Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 №1487.

Начальник ТЦК притягнув головного бухгалтера, яка була призначена відповідальною за ведення військового обліку, до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та наклав максимальний штраф — 59 500 грн.

Серед порушень, зазначених в акті перевірки, були: недостатнє знання бухгалтером правил ведення військового обліку, відсутність у наказі про її призначення інформації про особу, яка виконуватиме її обов'язки під час відпустки або лікарняного, ненарахування 50-відсоткової доплати за ведення військового обліку, непроходження підвищення кваліфікації, відсутність на підприємстві правил військового обліку у загальнодоступному місці, наказу про підсумки ведення обліку за попередній рік, графіків внутрішнього аудиту, а також прострочені висновки військово-лікарської комісії у частини працівників.

Головний бухгалтер не погодилася з рішенням ТЦК та звернулася до суду, зазначивши, що сумлінно виконувала свої обов'язки, а більшість порушень, зазначених у постанові, не належать до її компетенції.

Що вирішив суд

Під час розгляду справи суд проаналізував норми Порядку №1487 та дійшов висновку, що необхідно розмежовувати організацію військового обліку та його безпосереднє ведення.

Суд зазначив, що відповідно до пункту 8 Порядку, затвердженого постановою КМУ №1487, організація військового обліку є обов'язком керівника підприємства.

Також суд звернув увагу, що головний бухгалтер не має повноважень самостійно визначати особу, яка замінятиме її під час відпустки чи тимчасової непрацездатності, оскільки таке рішення оформлюється наказом керівника підприємства.

Крім того, призначення передбаченої законодавством 50-відсоткової доплати за ведення військового обліку також належить до компетенції керівника підприємства, а не працівника, відповідального за ведення такого обліку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Чернівецький районний суд міста Чернівців скасував постанову територіального центру комплектування та соціальної підтримки про накладення штрафу за частиною третьою статті 210 КУпАП у розмірі 17 000 грн. Суд дійшов висновку, що позивач, який був виключений з військового обліку як непридатний до військової служби, не є суб'єктом адміністративної відповідальності за цією нормою.