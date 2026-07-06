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ТЦК оштрафовал бухгалтера на 59 тысяч гривен за ведение военного учета — суд не согласился

13:49, 6 июля 2026
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Военный учет на предприятии во время военного положения — это зона повышенного внимания со стороны ТЦК и больших штрафов за нарушение.
ТЦК оштрафовал бухгалтера на 59 тысяч гривен за ведение военного учета — суд не согласился
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Самарский городской районный суд Днепропетровской области отменил постановление территориального центра комплектования и социальной поддержки о наложении штрафа в размере 59 500 грн на главного бухгалтера частного предприятия. Суд пришёл к выводу, что часть нарушений, которые стали основанием для привлечения к ответственности, относится к компетенции руководителя предприятия.

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Обстоятельства дела

Как говорится в решении суда по делу №183/9225/25, основанием для наложения штрафа стала проверка предприятия, проведённая представителями ТЦК в августе 2025 года. По её результатам был составлен акт с перечнем нарушений требований Порядка организации и ведения воинского учёта призывников, военнообязанных и резервистов, утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины от 30.12.2022 №1487.

Начальник ТЦК привлёк главного бухгалтера, которая была назначена ответственной за ведение воинского учёта, к административной ответственности по части 3 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и назначил максимальный штраф — 59 500 грн.

Среди нарушений, указанных в акте проверки, были: недостаточное знание бухгалтером правил ведения воинского учёта, отсутствие в приказе о её назначении информации о лице, которое будет исполнять её обязанности во время отпуска или больничного, неначисление 50-процентной доплаты за ведение воинского учёта, непрохождение повышения квалификации, отсутствие на предприятии правил воинского учёта в общедоступном месте, приказа об итогах ведения учёта за предыдущий год, графиков внутреннего аудита, а также просроченные заключения военно-врачебной комиссии у части работников.

Главный бухгалтер не согласилась с решением ТЦК и обратилась в суд, указав, что добросовестно выполняла свои обязанности, а большинство нарушений, указанных в постановлении, не относятся к её компетенции.

Что решил суд

В ходе рассмотрения дела суд проанализировал нормы Порядка №1487 и пришёл к выводу, что необходимо разграничивать организацию воинского учёта и его непосредственное ведение.

Суд отметил, что согласно пункту 8 Порядка, утверждённого постановлением КМУ №1487, организация воинского учёта является обязанностью руководителя предприятия.

Также суд обратил внимание, что главный бухгалтер не имеет полномочий самостоятельно определять лицо, которое будет её заменять во время отпуска или временной нетрудоспособности, поскольку такое решение оформляется приказом руководителя предприятия.

Кроме того, назначение предусмотренной законодательством 50-процентной доплаты за ведение воинского учёта также относится к компетенции руководителя предприятия, а не работника, ответственного за ведение такого учёта.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Черновицкий районный суд города Черновцов отменил постановление территориального центра комплектования и социальной поддержки о наложении штрафа по части третьей статьи 210 КУоАП в размере 17 000 грн. Суд пришёл к выводу, что истец, который был исключён из воинского учёта как непригодный к военной службе, не является субъектом административной ответственности по данной норме.

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