ТЦК оштрафовал на 17 тысяч грн мужчину, исключенного из военного учета: суд отменил постановление

Черновицкий районный суд города Черновцов упразднил постановление ТЦК о наложении штрафа в 17 тысяч грн на мужчину, который был исключен из военного учета и признан непригодным к военной службе.

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Черновицкий районный суд города Черновцы отменил постановление территориального центра комплектования и социальной поддержки о наложении штрафа по части третьей статьи 210 КУоАП в размере 17 000 грн. Суд пришел к выводу, что истец, который был исключен с воинского учета как непригодный к военной службе, не является субъектом административной ответственности по данной норме.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием отменить постановление от 18 февраля 2026 года №93, которым он был привлечен к административной ответственности по части третьей статьи 210 КУоАП и оштрафован на 17 000 грн.

Иск был мотивирован тем, что при обновлении военно-учетного документа через приложение «Резерв+» истец обнаружил информацию о якобы нарушении им правил воинского учета. Для выяснения причин он лично прибыл в территориальный центр комплектования и социальной поддержки со всеми документами, подтверждающими его статус.

В помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по части третьей статьи 210 КУоАП, а впоследствии вынесено постановление о наложении штрафа. Основанием для привлечения к ответственности было указано неприбытие для постановки на воинский учет по месту регистрации.

Истец указал, что не признает своей вины и считает протокол и постановление составленными с существенными нарушениями требований законодательства.

Как отмечалось в иске, еще в 2000 году ему была бессрочно установлена третья группа инвалидности как лицу с инвалидностью с детства, а медицинскими документами были определены противопоказания к работе, связанной с использованием слуха.

Согласно учетно-послужной карточке, в 2001 году он был признан непригодным к военной службе с исключением с воинского учета. После вынужденного переезда в Черновцы в связи с оккупацией Луганска и после начала полномасштабного вторжения он повторно обратился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где 8 марта 2022 года прошел военно-врачебную комиссию. По ее результатам был установлен диагноз «двусторонняя хроническая сенсоневральная глухота», а также повторно принято решение о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета. Это подтверждалось соответствующей справкой, выданной территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

Кроме того, в 2024 году истец обновил свои данные через приложение «Резерв+».

Истец также отметил, что вследствие врожденных пороков имеет выраженные нарушения слуха и речи и может общаться исключительно жестовым языком. По его мнению, сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки не учли ни предоставленные документы, ни особенности состояния его здоровья, что фактически сделало невозможной надлежащую коммуникацию. При составлении протокола и вынесении постановления переводчик жестового языка ему предоставлен не был, а сотрудники лишь указывали, где поставить подпись.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии со статьей 235 КУоАП территориальные центры комплектования и социальной поддержки уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в частности, статьей 210 КУоАП, а руководители таких центров имеют право налагать административные взыскания.

Вместе с тем суд обратил внимание, что примечанием к статье 210 КУоАП предусмотрено: положения статей 210 и 210-1 Кодекса не применяются в случае возможности получения персональных данных военнообязанного путем электронного информационного взаимодействия между государственными информационно-коммуникационными системами, реестрами и базами данных. Суд констатировал, что ответчик имел возможность получить необходимые персональные данные истца именно таким способом.

Суд также привел положения Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым военнообязанными являются лица, пребывающие в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период. Вместе с тем пункт 3 части шестой статьи 37 этого Закона предусматривает, что граждане, признанные непригодными к военной службе, подлежат исключению с воинского учета.

На этом основании суд пришел к выводу, что лица, исключенные с воинского учета, не являются военнообязанными.

Суд подчеркнул, что субъектами административного правонарушения, предусмотренного статьей 210 КУоАП, могут быть исключительно призывники, военнообязанные и резервисты. Материалы дела подтверждали, что истец еще в 2022 году был признан непригодным к военной службе с исключением с воинского учета и не подлежал призыву во время мобилизации.

Кроме того, суд отметил, что в соответствии со статьей 7 КУоАП производство по делам об административных правонарушениях осуществляется на основе строгого соблюдения законности, а при рассмотрении дела орган, привлекающий лицо к ответственности, обязан выяснить все обстоятельства, предусмотренные статьями 245 и 280 КУоАП. Постановление о привлечении к административной ответственности должно основываться на достаточных и бесспорных доказательствах.

Оценив установленные обстоятельства дела №725/2058/26, суд пришел к выводу, что истец не является военнообязанным, призывником или резервистом, поскольку был исключен с воинского учета. Следовательно, он не является субъектом административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 210 КУоАП.

По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил иск, отменил постановление территориального центра комплектования и социальной поддержки о наложении штрафа, закрыл производство по делу об административном правонарушении и взыскал в пользу истца за счет бюджетных ассигнований ответчика судебный сбор в размере 665,60 грн.

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