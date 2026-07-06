ТЦК оштрафував на 17 тисяч грн чоловіка, виключеного з військового обліку: суд скасував постанову

Чернівецький районний суд міста Чернівців скасував постанову ТЦК про накладення штрафу у 17 тисяч грн на чоловіка, який був виключений з військового обліку та визнаний непридатним до військової служби.

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Чернівецький районний суд міста Чернівців скасував постанову територіального центру комплектування та соціальної підтримки про накладення штрафу за частиною третьою статті 210 КУпАП у розмірі 17 000 грн. Суд дійшов висновку, що позивач, який був виключений з військового обліку як непридатний до військової служби, не є суб'єктом адміністративної відповідальності за цією нормою.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з вимогою скасувати постанову від 18 лютого 2026 року №93, якою його було притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210 КУпАП та накладено штраф у розмірі 17 000 грн.

Позов було мотивовано тим, що під час оновлення військово-облікового документа через застосунок «Резерв+» позивач виявив інформацію про нібито порушення ним правил військового обліку. Для з'ясування причин він особисто прибув до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з усіма документами, що підтверджували його статус.

У приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо нього було складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною третьою статті 210 КУпАП, а згодом винесено постанову про накладення штрафу. Підставою для притягнення до відповідальності визначено нез'явлення для постановки на військовий облік за місцем реєстрації.

Позивач вказував, що не визнає вини та вважає протокол і постанову такими, що складені з істотними порушеннями вимог законодавства.

Як зазначалося у позові, ще у 2000 році йому було встановлено третю групу інвалідності безстроково як особі з інвалідністю з дитинства, а медичними документами визначено протипоказання до роботи, пов'язаної з використанням слуху.

Відповідно до обліково-послужної картки у 2001 році він був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Після вимушеного переїзду до Чернівців у зв'язку з окупацією Луганська та після початку повномасштабного вторгнення він повторно звернувся до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де 8 березня 2022 року пройшов військово-лікарську комісію. За її результатами встановлено діагноз «двобічна хронічна сенсоневральна глухота», а також повторно прийнято рішення про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Це підтверджувалося відповідною довідкою, виданою територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Крім того, у 2024 році позивач оновив свої дані через застосунок «Резерв+».

Позивач також зазначив, що через вроджені вади має виражені порушення слуху та мовлення і може спілкуватися виключно жестовою мовою. На його думку, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки не врахували ні надані документи, ні особливості стану здоров'я, що фактично унеможливило належну комунікацію. Під час складання протоколу та винесення постанови перекладача жестової мови йому не забезпечили, а лише вказували місця для підпису.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що відповідно до статті 235 КУпАП територіальні центри комплектування та соціальної підтримки уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені, зокрема, статтею 210 КУпАП, а керівники таких центрів мають право накладати адміністративні стягнення.

Водночас суд звернув увагу, що приміткою до статті 210 КУпАП передбачено: положення статей 210 та 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання персональних даних військовозобов'язаного шляхом електронної інформаційної взаємодії між державними інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами та базами даних. Суд констатував, що відповідач мав можливість отримати необхідні персональні дані позивача саме в такий спосіб.

Суд також навів положення Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», відповідно до яких військовозобов'язаними є особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Водночас пункт 3 частини шостої статті 37 цього Закону передбачає, що громадяни, які визнані непридатними до військової служби, підлягають виключенню з військового обліку.

На підставі цього суд дійшов висновку, що особи, виключені з військового обліку, не є військовозобов'язаними.

Суд наголосив, що суб'єктом адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 КУпАП, можуть бути виключно призовники, військовозобов'язані та резервісти. Матеріали справи підтверджували, що позивач ще у 2022 році був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку та не підлягав призову під час мобілізації.

Крім того, суд зазначив, що відповідно до статті 7 КУпАП провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності, а під час розгляду справи орган, який притягає особу до відповідальності, зобов'язаний з'ясувати всі обставини, передбачені статтями 245 та 280 КУпАП. Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності має ґрунтуватися на достатніх та беззаперечних доказах.

Оцінивши встановлені обставини справи № 725/2058/26, суд дійшов висновку, що позивач не є військовозобов'язаним, призовником чи резервістом, оскільки був виключений з військового обліку. Відтак він не є суб'єктом адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 210 КУпАП.

За результатами розгляду справи суд задовольнив позов, скасував постанову територіального центру комплектування та соціальної підтримки про накладення штрафу, закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення та стягнув на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань відповідача судовий збір у розмірі 665,60 грн.

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