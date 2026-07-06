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Херсонський міський суд повідомив про загибель працівниці внаслідок агресії РФ

09:38, 6 липня 2026
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У зв’язку з пошкодженням будівлі Херсонського міського суду проведення судових засідань здійснюватиметься лише у невідкладних судових провадженнях.
Херсонський міський суд повідомив про загибель працівниці внаслідок агресії РФ
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Унаслідок російської збройної агресії загинула працівниця Херсонського міського суду Лариса Швець.

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Колектив Херсонського міського суду Херсонської області повідомив, що працівниця була сумлінною, працьовитою та відповідальною людиною. Колеги характеризують її як щиру, доброзичливу та чуйну особу, з якою було легко працювати та приємно спілкуватися. Її людяність, доброта та готовність підтримати інших назавжди залишаться у пам’яті тих, хто її знав.

Раніше повідомлялось, що у зв’язку з пошкодженням будівлі Херсонського міського суду Херсонської області внаслідок збройної агресії РФ судом тимчасово, до усунення наслідків пошкоджень, здійснюватиметься проведення судових засідань лише у невідкладних судових провадженнях.

Ступінь невідкладності судової справи визначатиметься суддями індивідуально.

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