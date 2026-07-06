Херсонський міський суд повідомив про загибель працівниці внаслідок агресії РФ

У зв’язку з пошкодженням будівлі Херсонського міського суду проведення судових засідань здійснюватиметься лише у невідкладних судових провадженнях.

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Унаслідок російської збройної агресії загинула працівниця Херсонського міського суду Лариса Швець.

Колектив Херсонського міського суду Херсонської області повідомив, що працівниця була сумлінною, працьовитою та відповідальною людиною. Колеги характеризують її як щиру, доброзичливу та чуйну особу, з якою було легко працювати та приємно спілкуватися. Її людяність, доброта та готовність підтримати інших назавжди залишаться у пам’яті тих, хто її знав.

Раніше повідомлялось, що у зв’язку з пошкодженням будівлі Херсонського міського суду Херсонської області внаслідок збройної агресії РФ судом тимчасово, до усунення наслідків пошкоджень, здійснюватиметься проведення судових засідань лише у невідкладних судових провадженнях.

Ступінь невідкладності судової справи визначатиметься суддями індивідуально.

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