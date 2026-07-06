Верховна Рада вперше запровадила «зарезервовані контракти» у публічних закупівлях: які ризики

Від уряду очікують законопроєкт, який деталізує порядок застосування зарезервованих контрактів та сформує повноцінну модель їхнього функціонування.

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Верховна Рада запровадила у законодавстві новий інструмент — механізм зарезервованих контрактів у сфері публічних закупівель. Це перший подібний підхід, який поєднує державні закупівлі із завданнями соціальної політики.

Йдеться про можливість використання публічних закупівель не лише як економічного інструменту, а й як механізму підтримки соціальної та професійної інтеграції людей, які стикаються з бар’єрами на ринку праці, зокрема осіб з інвалідністю. Подібні моделі вже багато років застосовуються в країнах ЄС.

Водночас ухвалений Закон України «Про публічні закупівлі» 11520 визначає лише загальні засади функціонування цього механізму. Подальша імплементація залежатиме від підзаконного регулювання. Очікується, що уряд має підготувати окремий законопроєкт, який деталізує порядок застосування зарезервованих контрактів та сформує повноцінну модель їхнього функціонування.

Разом із тим експерти наголошують, що запуск такого інструменту потребує чітких запобіжників доброчесності, щоб уникнути зловживань.

Серед ключових ризиків називають:

формальне працевлаштування осіб з інвалідністю лише для виконання 30% квотного критерію та участі у закупівлях;

використання «номінальних» працівників, що може відтворити практики фіктивного працевлаштування, адже Україні вже відома практика «оренди трудових книжок»;

ситуації, коли контракт виграє одне підприємство, а фактичне виконання здійснює інший суб’єкт, що нівелює соціальну мету механізму. У такому разі втрачається сама соціальна мета запровадження зарезервованих контрактів;

можливе викривлення конкуренції та неефективне використання бюджетних коштів.

Очікується, що правильна реалізація механізму може дозволити Україні сформувати нову модель публічних закупівель, яка поєднуватиме економічну ефективність із розширенням можливостей працевлаштування для вразливих категорій населення.

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