У Києві вже 11 загиблих внаслідок атаки РФ, — Кличко

У столиці продовжують ліквідовувати наслідки масованого російського удару, внаслідок якого загинули вже 11 людей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міський голова Києва Віталій Кличко прибув на місце зруйнованої багатоповерхівки у Подільському районі.

За словами мера, станом на зараз відомо про 11 загиблих. Один із поранених чоловіків помер у лікарні вранці.

Загалом постраждали 46 людей, із них 27 госпіталізовано, зокрема троє дітей.

Найбільших руйнувань зазнав Подільський район столиці. Також зафіксовано влучання у житлові багатоповерхівки в Дарницькому районі.

На місцях ударів продовжують працювати рятувальники, медики та інші екстрені служби. Крім того, ліквідація наслідків російської атаки триває в Оболонському та Голосіївському районах Києва.

Нагадаємо, РФ масовано атакувала Київ та область шахедами та ракетами. Щонайменше 15 житлових будинків у столиці зазнали пошкоджень і руйнувань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.