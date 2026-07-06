  1. В Україні

У Києві вже 11 загиблих внаслідок атаки РФ, — Кличко

08:44, 6 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У столиці продовжують ліквідовувати наслідки масованого російського удару, внаслідок якого загинули вже 11 людей.
У Києві вже 11 загиблих внаслідок атаки РФ, — Кличко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міський голова Києва Віталій Кличко прибув на місце зруйнованої багатоповерхівки у Подільському районі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами мера, станом на зараз відомо про 11 загиблих. Один із поранених чоловіків помер у лікарні вранці.

Загалом постраждали 46 людей, із них 27 госпіталізовано, зокрема троє дітей.

Найбільших руйнувань зазнав Подільський район столиці. Також зафіксовано влучання у житлові багатоповерхівки в Дарницькому районі.

На місцях ударів продовжують працювати рятувальники, медики та інші екстрені служби. Крім того, ліквідація наслідків російської атаки триває в Оболонському та Голосіївському районах Києва.

Нагадаємо, РФ масовано атакувала Київ та область шахедами та ракетами. Щонайменше 15 житлових будинків у столиці зазнали пошкоджень і руйнувань. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Віталій Кличко обстріл

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ДПС і БЕБ дозволять віддалено підключатися до камер на тютюнових підприємствах: деталі законопроєкту

За виробниками тютюнової галузі пропонують стежити онлайн: що передбачає новий законопроєкт 15372.

Неповернення з відпустки ще не означає СЗЧ: суд пояснив, що має довести військова частина

Сам факт відсутності військовослужбовця після відпустки ще не свідчить про СЗЧ — вирішальне значення мають обставини та докази.

Верховний Суд визнав раптовий напад підставою для необхідної оборони: справу перекваліфікували, а чоловіка звільнили від відповідальності

Закон не вимагає, щоб людина чекала, поки їй буде завдано тяжких тілесних ушкоджень.

Суддя як заручник колеги: аналіз практики ВРП в дисциплінарних справах про «спільну бездіяльність»

Небезпечний прецедент «колективної поруки» через притягнення до відповідальності всієї колегії за зволікання одного судді-доповідача, в умовах воєнного стану не лише руйнує атмосферу колегіальності, а й створює інструмент тиску.

Російська музика в автомобілі й сторіз у TikTok: де закінчується особисте життя і починається відповідальність

Чи вважається сторіз у соціальних мережах публічним поширенням музичного твору та які саме обмеження сьогодні встановлені українським законодавством?

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]