В Киеве уже 11 погибших в результате атаки РФ, — Кличко

В столице продолжают ликвидировать последствия массированного российского удара, в результате которого погибли уже 11 человек.

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Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на место разрушенной многоэтажки в Подольском районе.

По словам мэра, по состоянию на данный момент известно об 11 погибших. Один из раненых мужчин скончался в больнице утром.

В общей сложности пострадали 46 человек, из них 27 госпитализированы, в том числе трое детей.

Наибольшие разрушения понес Подольский район столицы. Также зафиксировано попадание в жилые многоэтажки в Дарницком районе.

На местах ударов продолжают работать спасатели, медики и другие экстренные службы. Кроме того, ликвидация последствий российской атаки идет в Оболонском и Голосеевском районах Киева.

Напомним, РФ массированно атаковала Киев и область шахедами и ракетами. По меньшей мере 15 жилых домов в столице получили повреждения и разрушения.

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