  1. В Украине

В Киеве уже 11 погибших в результате атаки РФ, — Кличко

08:44, 6 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В столице продолжают ликвидировать последствия массированного российского удара, в результате которого погибли уже 11 человек.
В Киеве уже 11 погибших в результате атаки РФ, — Кличко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на место разрушенной многоэтажки в Подольском районе.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам мэра, по состоянию на данный момент известно об 11 погибших. Один из раненых мужчин скончался в больнице утром.

В общей сложности пострадали 46 человек, из них 27 госпитализированы, в том числе трое детей.

Наибольшие разрушения понес Подольский район столицы. Также зафиксировано попадание в жилые многоэтажки в Дарницком районе.

На местах ударов продолжают работать спасатели, медики и другие экстренные службы. Кроме того, ликвидация последствий российской атаки идет в Оболонском и Голосеевском районах Киева.

Напомним, РФ массированно атаковала Киев и область шахедами и ракетами. По меньшей мере 15 жилых домов в столице получили повреждения и разрушения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Виталий Кличко обстрел

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ГНС и БЭБ разрешат удаленно подключаться к камерам на табачных предприятиях: детали законопроекта

За производителями табачной отрасли предлагают следить онлайн: что предусматривает законопроект 15372.

Невозвращение из отпуска еще не означает СЗЧ: суд разъяснил, что должна доказать воинская часть

Сам по себе факт отсутствия военнослужащего после отпуска еще не свидетельствует о СЗЧ — решающее значение имеют обстоятельства и доказательства.

Верховный Суд признал внезапное нападение основанием для необходимой обороны: дело переквалифицировали, а мужчину освободили от ответственности

Закон не требует, чтобы человек ждал, пока ему будут причинены тяжкие телесные повреждения.

Судья как заложник коллеги: анализ практики ВСП в дисциплинарных делах о «совместном бездействии»

Опасный прецедент «коллективной поруки» через привлечение к ответственности всей коллегии за промедление одного судьи-докладчика в условиях военного положения не только разрушает атмосферу коллегиальности, но и создает инструмент давления.

Российская музыка в автомобиле и сториз в TikTok: где заканчивается личная жизнь и начинается ответственность

Считается ли стороз в социальных сетях публичным распространением музыкального произведения и какие именно ограничения установлены украинским законодательством?

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]