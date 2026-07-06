В Киеве перекрыли движение на ряде улиц из-за атаки РФ – общественный транспорт курсирует с изменениями
В Киеве утром 6 июля введены временные ограничения движения транспорта на нескольких улицах в связи с ликвидацией последствий массированной атаки. Об этом сообщили в Патрульной полиции.
В частности, движение перекрыто:
- на ул. Урловской — от ул. Здолбуновской до перекрестка с ул. Анны Ахматовой;
- на ул. Светлицкого — от перекрестка с просп. Свободы в направлении просп. Василия Порика;
- на ул. Куреневской — от перекрестка с ул. Кирилловской в направлении ул. Семена Скляренко.
В КГГА сообщили, что из-за последствий ночной атаки общественный транспорт курсирует с изменениями.
В частности:
- троллейбусы №12 и №45 временно курсируют до ТРЭД-1 без заезда к ст. м. «Васильковская»;
- автобус №35 движется по просп. Петра Григоренко и ул. Анны Ахматовой;
- автобус №53 курсирует до ул. Электриков без заезда на Рыбальский полуостров.
Также в связи с перекрытием движения изменен маршрут автобусов №78 по ул. Михаила Максимовича. Движение организовано до ТРЭД №1.
Киевская кольцевая электричка продолжает движение по полному кольцу, однако на Фастовском направлении фиксируются осложнения. Также в районе станции Киев-Волынский возможны задержки.
Киев в ночь на 6 июля пережил очередную массированную ракетно-дроновую атаку РФ. В результате российского удара погибли люди, десятки получили ранения. Среди пострадавших есть дети. Об этом сообщили в ГСЧС.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.