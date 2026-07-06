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В Киеве перекрыли движение на ряде улиц из-за атаки РФ – общественный транспорт курсирует с изменениями

08:42, 6 июля 2026
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Движение транспорта кое-где временно перекрыто.
В Киеве перекрыли движение на ряде улиц из-за атаки РФ – общественный транспорт курсирует с изменениями
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В Киеве утром 6 июля введены временные ограничения движения транспорта на нескольких улицах в связи с ликвидацией последствий массированной атаки. Об этом сообщили в Патрульной полиции.

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В частности, движение перекрыто:

  • на ул. Урловской — от ул. Здолбуновской до перекрестка с ул. Анны Ахматовой;
  • на ул. Светлицкого — от перекрестка с просп. Свободы в направлении просп. Василия Порика;
  • на ул. Куреневской — от перекрестка с ул. Кирилловской в направлении ул. Семена Скляренко.

В КГГА сообщили, что из-за последствий ночной атаки общественный транспорт курсирует с изменениями.

В частности:

  • троллейбусы №12 и №45 временно курсируют до ТРЭД-1 без заезда к ст. м. «Васильковская»;
  • автобус №35 движется по просп. Петра Григоренко и ул. Анны Ахматовой;
  • автобус №53 курсирует до ул. Электриков без заезда на Рыбальский полуостров.

Также в связи с перекрытием движения изменен маршрут автобусов №78 по ул. Михаила Максимовича. Движение организовано до ТРЭД №1.

Киевская кольцевая электричка продолжает движение по полному кольцу, однако на Фастовском направлении фиксируются осложнения. Также в районе станции Киев-Волынский возможны задержки.

Киев в ночь на 6 июля пережил очередную массированную ракетно-дроновую атаку РФ. В результате российского удара погибли люди, десятки получили ранения. Среди пострадавших есть дети. Об этом сообщили в ГСЧС.

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Киев

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