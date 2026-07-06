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Укрзализныця сообщила о задержках поездов и изменениях маршрутов

08:31, 6 июля 2026
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Из-за временных ограничений движения на железной дороге в Киевской области Укрзализныця изменила маршруты ряда пассажирских поездов.
Укрзализныця сообщила о задержках поездов и изменениях маршрутов
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Укрзализныця временно скорректировала маршруты нескольких пассажирских поездов из-за ограничений движения на отдельных участках железной дороги в Киевской области. Такие меры были введены по решению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в целях безопасности.

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В компании сообщили, что для обеспечения бесперебойного сообщения задействовали резервные маршруты. Изменения коснулись следующих поездов:

№93 Харьков — Холм;

№134 Каменец-Подольский — Киев;

№94 Холм — Харьков;

№43 Днепр — Ивано-Франковск;

№104 Львов — Лозовая.

Несмотря на изменение маршрутов, все запланированные ключевые остановки будут сохранены. Вместе с тем из-за объезда отдельных участков возможны задержки в движении поездов.

Также временно затруднено движение пригородных электропоездов на фастовском направлении. Для перевозки пассажиров между Бояркой и Киевом «Укрзализныця» совместно с Киевской областной военной администрацией организовала автобусное шаттл-сообщение.

Кроме того, с задержкой до одного часа следуют пригородные поезда на маршрутах Синельниково — Днепр и Синельниково — Лозовая, а также поезда Dnipro City.

Пассажиров призывают внимательно следить за объявлениями на вокзалах, прислушиваться к сообщениям железнодорожников и выполнять их указания.

Напомним, Киев пережил очередную массированную атаку, число жертв продолжает расти.

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Киевская область Укрзализныця

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