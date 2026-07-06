Укрзализныця сообщила о задержках поездов и изменениях маршрутов
Укрзализныця временно скорректировала маршруты нескольких пассажирских поездов из-за ограничений движения на отдельных участках железной дороги в Киевской области. Такие меры были введены по решению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в целях безопасности.
В компании сообщили, что для обеспечения бесперебойного сообщения задействовали резервные маршруты. Изменения коснулись следующих поездов:
№93 Харьков — Холм;
№134 Каменец-Подольский — Киев;
№94 Холм — Харьков;
№43 Днепр — Ивано-Франковск;
№104 Львов — Лозовая.
Несмотря на изменение маршрутов, все запланированные ключевые остановки будут сохранены. Вместе с тем из-за объезда отдельных участков возможны задержки в движении поездов.
Также временно затруднено движение пригородных электропоездов на фастовском направлении. Для перевозки пассажиров между Бояркой и Киевом «Укрзализныця» совместно с Киевской областной военной администрацией организовала автобусное шаттл-сообщение.
Кроме того, с задержкой до одного часа следуют пригородные поезда на маршрутах Синельниково — Днепр и Синельниково — Лозовая, а также поезда Dnipro City.
Пассажиров призывают внимательно следить за объявлениями на вокзалах, прислушиваться к сообщениям железнодорожников и выполнять их указания.
Напомним, Киев пережил очередную массированную атаку, число жертв продолжает расти.
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