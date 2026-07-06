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Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів і зміни маршрутів

08:31, 6 липня 2026
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Через тимчасові обмеження руху на залізниці в Київській області Укрзалізниця змінила маршрути низки пасажирських поїздів
Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів і зміни маршрутів
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Укрзалізниця тимчасово скоригувала маршрути кількох пасажирських поїздів через обмеження руху на окремих ділянках залізниці в Київській області. Такі заходи були запроваджені за рішенням Державної служби України з надзвичайних ситуацій із міркувань безпеки.

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У компанії повідомили, що для забезпечення безперервного сполучення задіяли резервні маршрути. Зміни торкнулися таких поїздів:

  • №93 Харків — Холм;
  • №134 Кам'янець-Подільський — Київ;
  • №94 Холм — Харків;
  • №43 Дніпро — Івано-Франківськ;
  • №104 Львів — Лозова.

Попри зміну маршрутів усі заплановані ключові зупинки залишаться без змін. Водночас через об'їзд окремих ділянок можливі затримки в русі поїздів.

Також тимчасово ускладнено рух приміських електропоїздів на фастівському напрямку. Для перевезення пасажирів між Бояркою та Києвом «Укрзалізниця» спільно з Київською обласною військовою адміністрацією організувала автобусне шатлове сполучення.

Крім того, із затримкою до однієї години курсують приміські поїзди на маршрутах Синельникове — Дніпро та Синельникове — Лозова, а також поїзди Dnipro City.

Пасажирів закликають уважно стежити за оголошеннями на вокзалах, прислухатися до повідомлень залізничників та виконувати їхні вказівки. 

Нагадаємо, Київ пережив чергову масовану атаку, кількість жертв збільшується. 

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Київська область Укрзалізниця

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