Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів і зміни маршрутів

Через тимчасові обмеження руху на залізниці в Київській області Укрзалізниця змінила маршрути низки пасажирських поїздів

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Укрзалізниця тимчасово скоригувала маршрути кількох пасажирських поїздів через обмеження руху на окремих ділянках залізниці в Київській області. Такі заходи були запроваджені за рішенням Державної служби України з надзвичайних ситуацій із міркувань безпеки.

У компанії повідомили, що для забезпечення безперервного сполучення задіяли резервні маршрути. Зміни торкнулися таких поїздів:

№93 Харків — Холм;

№134 Кам'янець-Подільський — Київ;

№94 Холм — Харків;

№43 Дніпро — Івано-Франківськ;

№104 Львів — Лозова.

Попри зміну маршрутів усі заплановані ключові зупинки залишаться без змін. Водночас через об'їзд окремих ділянок можливі затримки в русі поїздів.

Також тимчасово ускладнено рух приміських електропоїздів на фастівському напрямку. Для перевезення пасажирів між Бояркою та Києвом «Укрзалізниця» спільно з Київською обласною військовою адміністрацією організувала автобусне шатлове сполучення.

Крім того, із затримкою до однієї години курсують приміські поїзди на маршрутах Синельникове — Дніпро та Синельникове — Лозова, а також поїзди Dnipro City.

Пасажирів закликають уважно стежити за оголошеннями на вокзалах, прислухатися до повідомлень залізничників та виконувати їхні вказівки.

Нагадаємо, Київ пережив чергову масовану атаку, кількість жертв збільшується.

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