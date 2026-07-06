Погіршення якості повітря та ризик повторної детонації: що відбувається у Вишневому після атаки РФ

У Вишневому Київської області після масованої атаки РФ зберігається загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, а також значно погіршилася якість повітря.

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У Київській області триває ліквідація наслідків масованої російської атаки. Найскладніша ситуація склалася у місті Вишневе Бучанського району, де через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів доступ до місця ураження обмежено. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Територію оточили правоохоронці, а рятувальники та поліцейські за потреби проводять евакуацію місцевих жителів. Людей закликають не наближатися до небезпечної зони та у разі виявлення підозрілих предметів негайно повідомляти про них за номерами 101 або 102.

Через наслідки атаки тимчасово змінено організацію руху на окремих ділянках залізниці.

«Укрзалізниця» вже спрямувала низку поїздів резервними маршрутами. Обмеження торкнулися рейсів Харків — Холм, Кам'янець-Подільський — Київ, Холм — Харків, Дніпро — Івано-Франківськ та Львів — Лозова. На фастівському напрямку для пасажирів організували автобусне сполучення між Бояркою та Києвом.

За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 15 осіб. Одинадцять із них перебувають у лікарнях. Серед травмованих — дев'ятимісячна дівчинка. Влада попереджає, що кількість потерпілих може збільшитися.

Екстрені та спеціалізовані служби продовжують працювати у посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки обстрілу.

У Вишневому спостерігається значне погіршення якості повітря. Місцевим жителям рекомендують без нагальної потреби не виходити на вулицю.

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