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Ухудшение качества воздуха и риск повторной детонации: что происходит в Вишневом после атаки РФ

08:17, 6 июля 2026
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В Вишневом Киевской области после массированной атаки РФ сохраняется угроза повторной детонации взрывоопасных предметов, а также значительно ухудшилось качество воздуха.
Ухудшение качества воздуха и риск повторной детонации: что происходит в Вишневом после атаки РФ
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В Киевской области продолжается ликвидация последствий массированной российской атаки. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Вишневое Бучанского района, где из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов доступ к месту поражения ограничен. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

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Территория оцеплена правоохранителями, а спасатели и полицейские при необходимости проводят эвакуацию местных жителей. Людей призывают не приближаться к опасной зоне, а в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно сообщать о них по телефонам 101 или 102.

Из-за последствий атаки временно изменена организация движения на отдельных участках железной дороги.

«Укрзализныця» уже направила ряд поездов по резервным маршрутам. Ограничения коснулись рейсов Харьков — Холм, Каменец-Подольский — Киев, Холм — Харьков, Днепр — Ивано-Франковск и Львов — Лозовая. На фастовском направлении для пассажиров организовано автобусное сообщение между Бояркой и Киевом.

По последним данным, количество пострадавших возросло до 15 человек. Одиннадцать из них находятся в больницах. Среди пострадавших — девятимесячная девочка. Власти предупреждают, что число пострадавших может увеличиться.

Экстренные и специализированные службы продолжают работать в усиленном режиме, ликвидируя последствия обстрела.

В Вишневом наблюдается значительное ухудшение качества воздуха. Местным жителям рекомендуют без крайней необходимости не выходить на улицу.

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Киевская область обстрел

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