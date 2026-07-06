У Києві перекрили рух на низці вулиць через атаку РФ – громадський транспорт ходить зі змінами
У Києві вранці 6 липня запроваджено тимчасові обмеження руху транспорту на кількох вулицях у зв’язку з ліквідацією наслідків масованої атаки. Про це повідомили у Патрульній поліції.
Зокрема, рух перекрито:
- на вул. Урлівській — від вул. Здолбунівської до перехрестя з вул. Анни Ахматової;
- на вул. Світлицького — від перехрестя з просп. Свободи у напрямку просп. Василя Порика;
- на вул. Куренівській — від перехрестя з вул. Кирилівською у напрямку вул. Семена Скляренка.
У КМДА повідомили, що через наслідки нічної атаки громадський транспорт курсує зі змінами.
Зокрема:
- тролейбуси №12 та №45 тимчасово курсують до ТРЕД-1 без заїзду до ст. м. «Васильківська»;
- автобус №35 рухається просп. Петра Григоренка та вул. Анни Ахматової;
- автобус №53 курсує до вул. Електриків без заїзду на Рибальський півострів.
Також у зв'язку з перекриттям руху змінено рух автобусів № 78 по вул. Михайла Максимовича. Рух організовано до ТРЕД № 1.
Київська кільцева електричка продовжує рух за повним кільцем, однак на Фастівському напрямку фіксуються ускладнення. Також в районі станції Київ-Волинський можливі затримки.
Київ у ніч проти 6 липня пережив чергову масовану ракетно-дронову атаку РФ. Внаслідок російського удару загинули людини, десятки зазнали поранень. Серед постраждалих є діти. Про це повідомили у ДСНС.
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