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Верховная Рада впервые ввела «зарезервированные контракты» в публичных закупках: какие риски

09:20, 6 июля 2026
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От правительства ожидают законопроект, который детализирует порядок применения зарезервированных контрактов и сформирует полноценную модель их функционирования.
Верховная Рада впервые ввела «зарезервированные контракты» в публичных закупках: какие риски
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Верховная Рада ввела в законодательство новый инструмент — механизм зарезервированных контрактов в сфере публичных закупок. Это первый подобный подход, который сочетает государственные закупки с задачами социальной политики.

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Речь идет о возможности использования публичных закупок не только как экономического инструмента, но и как механизма поддержки социальной и профессиональной интеграции людей, сталкивающихся с барьерами на рынке труда, в частности лиц с инвалидностью. Подобные модели уже много лет применяются в странах ЕС.

Вместе с тем принятый Закон Украины «О публичных закупках» 11520 определяет лишь общие основы функционирования этого механизма. Дальнейшая имплементация будет зависеть от подзаконного регулирования. Ожидается, что правительство должно подготовить отдельный законопроект, который детализирует порядок применения зарезервированных контрактов и сформирует полноценную модель их функционирования.

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что запуск такого инструмента требует четких механизмов обеспечения добросовестности, чтобы избежать злоупотреблений.

Среди ключевых рисков называют:

  • формальное трудоустройство лиц с инвалидностью лишь для выполнения 30% квотного критерия и участия в закупках;
  • использование «номинальных» работников, что может воспроизвести практики фиктивного трудоустройства, поскольку Украине уже известна практика «аренды трудовых книжек»;
  • ситуации, когда контракт выигрывает одно предприятие, а фактическое исполнение осуществляет другой субъект, что нивелирует социальную цель механизма. В таком случае утрачивается сама социальная цель введения зарезервированных контрактов;
  • возможное искажение конкуренции и неэффективное использование бюджетных средств.

Ожидается, что правильная реализация механизма позволит Украине сформировать новую модель публичных закупок, которая будет сочетать экономическую эффективность с расширением возможностей трудоустройства для уязвимых категорий населения.

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Верховный Суд законопроект публичные закупки

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