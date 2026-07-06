Херсонский городской суд сообщил о гибели сотрудницы вследствие агрессии РФ

В связи с повреждением здания Херсонского городского суда проведение судебных заседаний будет осуществляться только в неотложных судебных разбирательствах.

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В результате российской вооруженной агрессии погибла сотрудница Херсонского городского суда Лариса Швец.

Коллектив Херсонского городского суда Херсонской области сообщил, что сотрудница была добросовестным, трудолюбивым и ответственным человеком. Коллеги характеризуют ее как искреннего, доброжелательного и отзывчивого человека, с которым было легко работать и приятно общаться. Ее человечность, доброта и готовность поддержать других навсегда останутся в памяти тех, кто ее знал.

Ранее сообщалось, что в связи с повреждением здания Херсонского городского суда Херсонской области вследствие вооруженной агрессии РФ судом временно, до устранения последствий повреждений, будет осуществляться проведение судебных заседаний только по неотложным судебным производствам.

Степень неотложности судебного дела будет определяться судьями индивидуально.

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