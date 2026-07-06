ТЦК мобилизовал отца ребенка с инвалидностью до рассмотрения заявления об отсрочке: суд отменил приказ о призыве

Кировоградский окружной административный суд признал противоправными действия ТЦК по мобилизации отца ребенка с инвалидностью, который в призыв подал заявление о предоставлении отсрочки.

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Кировоградский окружной административный суд рассмотрел административное дело по иску к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и воинской части о признании противоправными действий по призыву во время мобилизации, отмене приказов о призыве и зачислении в списки личного состава воинской части, а также об обязании исключить истца из списков личного состава и уволить его с военной службы.

Истец обосновывал иск тем, что до начала мобилизационных мероприятий подал заявление о предоставлении отсрочки вместе с документами, подтверждающими наличие предусмотренных законом оснований, однако до принятия решения уполномоченной комиссией был направлен на военно-врачебную комиссию, после чего призван на военную службу.

Суть дела

Суд установил, что до прохождения военно-врачебной комиссии истец обратился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации. К заявлению были приложены документы, которые, по его мнению, подтверждали право на отсрочку.

Несмотря на это территориальный центр комплектования и социальной поддержки направил истца на военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. После этого был издан приказ о призыве во время мобилизации, а на следующий день воинская часть издала приказ о зачислении истца в списки личного состава.

Истец указывал, что его заявление об отсрочке фактически не было рассмотрено комиссией до принятия решения о призыве, а потому территориальный центр комплектования и социальной поддержки не имел законных оснований завершать процедуру мобилизации.

Ответчики возражали против иска, ссылаясь, в частности, на то, что после приобретения истцом статуса военнослужащего процедура призыва является необратимой, а потому отмена приказов о мобилизации не может быть надлежащим способом защиты.

Позиция и выводы суда

Исследовав материалы дела № 340/6879/25, суд отметил, что в соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №560, военнообязанный, обратившийся с заявлением о предоставлении отсрочки, пользуется предусмотренными законом процессуальными гарантиями.

Суд обратил внимание, что пунктом 60 Порядка №560 предусмотрена обязанность комиссии рассмотреть заявление об отсрочке и принять соответствующее решение. До принятия такого решения вопрос о призыве лица не может быть окончательно решен.

Кроме того, суд подчеркнул, что пункт 63 Порядка №560 прямо устанавливает запрет направлять военнообязанного, подавшего заявление о предоставлении отсрочки, на медицинское освидетельствование для определения годности к военной службе до принятия решения комиссией, за исключением случаев, прямо предусмотренных этим пунктом.

Как установил суд, на момент направления истца на военно-врачебную комиссию его заявление об отсрочке уже находилось на рассмотрении, однако уполномоченная комиссия еще не приняла никакого решения.

При таких обстоятельствах территориальный центр комплектования и социальной поддержки не имел правовых оснований ни направлять истца на военно-врачебную комиссию, ни издавать приказ о его призыве во время мобилизации.

Суд отметил, что прохождение военно-врачебной комиссии и рассмотрение заявления о предоставлении отсрочки являются самостоятельными процедурами, имеющими различное правовое значение. Определение годности лица к военной службе не устраняет обязанность государственного органа предварительно решить вопрос о наличии права на отсрочку.

Оценивая доводы ответчиков о необратимости процедуры мобилизации, суд обратил внимание на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу №160/2592/23, однако пришел к выводу, что она не подлежит применению к спорным правоотношениям.

Суд указал, что в деле, на которое ссылались ответчики, предметом спора были иные фактические обстоятельства, связанные с нарушением процедуры призыва, тогда как в данном деле решающее значение имеет то, что приказ о призыве был издан после подачи заявления об отсрочке, но до его рассмотрения уполномоченной комиссией.

По убеждению суда, в такой ситуации речь идет не о формальном нарушении отдельного этапа мобилизационной процедуры, а об отсутствии у территориального центра комплектования и социальной поддержки правовых оснований для завершения процедуры призыва.

Суд подчеркнул, что согласие с позицией ответчиков фактически означало бы возможность легализации незаконного решения лишь потому, что оно уже было исполнено. Такой подход противоречил бы статье 19 Конституции Украины, которая обязывает органы государственной власти действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными законом.

Кроме того, суд отметил, что принцип необратимости процедуры призыва не может рассматриваться как основание для лишения лица права на эффективную судебную защиту в случае, когда призыв осуществлен вопреки прямому законодательному запрету.

Суд также обратил внимание, что истец не просил суд решить вопрос о его увольнении с военной службы по основаниям, определенным законодательством о прохождении военной службы. Исковые требования были направлены именно на проверку законности приказа о призыве и производного от него приказа воинской части о зачислении в списки личного состава.

С учетом этого суд пришел к выводу, что избранный способ судебной защиты соответствует характеру нарушенного права и направлен на устранение последствий незаконного индивидуального акта.

По результатам рассмотрения дела суд признал противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по призыву истца на военную службу во время мобилизации, отменил приказ о его призыве и приказ воинской части о зачислении в списки личного состава, а также обязал воинскую часть исключить истца из списков личного состава и уволить его с военной службы.

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