В США предстанет перед судом мужчина, проживший в национальном лесу 8 лет в лагере с полутонной мусора

Правоохранительные органы заявляют, что мужчина в течение длительного времени игнорировал требования Лесной службы и накопил вокруг лагеря огромное количество отходов.

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В штате Аризона 65-летнего мужчину задержали за незаконное проживание на территории Национального леса Тонто, где он, по данным следствия, проживал около восьми лет. Федеральные власти заявляют, что вокруг его лагеря скопилось около полутонны мусора, а природным ресурсам был нанесен значительный ущерб.

Как сообщает The Independent, мужчину по имени Марк Аарон Гац арестовали 25 июня. По словам правоохранителей, он проживал в Национальном лесу Тонто — пятом по площади национальном лесу США — примерно восемь лет, а на конкретном месте обосновался около двух лет назад.

Его обнаружили сотрудники Лесной службы США на грунтовой дороге в районе, популярном среди туристов, велосипедистов и любителей внедорожных поездок.

В федеральном иске, поданном 29 июня в суд штата Аризона, отмечается, что Лесная служба получала многочисленные жалобы на крупные самовольно возведенные сооружения, костры, мусор и личные вещи, разбросанные на площади около одного акра.

Полтонны мусора и самовольные сооружения

Один из сотрудников Лесной службы назвал этот случай «возможно, одним из худших», которые ему приходилось видеть.

В ходе осмотра территории правоохранители обнаружили около 1000 фунтов (около 450 килограммов) мусора. Среди отходов были автомобильные шины, пластиковые пакеты, мешки для мусора, алюминиевые банки и прочий мусор.

Также на месте обнаружили навес для автомобиля, камин с углем и местом для приготовления пищи, где лежали 10–12 сковородок, а также три лестницы, шесть–восемь переполненных мусором мешков, пять 55-галлонных бочек, восемь шин, четыре велосипедные рамы, пять галлонов моторного масла, фанеру и другие строительные материалы.

По данным следствия, из-за длительного накопления мусора было повреждено около половины акра природной территории.

Ранее уже нарушал закон

В судебных документах указано, что мужчина был хорошо известен сотрудникам Лесной службы из-за предыдущих нарушений. На момент задержания в отношении него действовало не менее шести федеральных ордеров на арест.

Его ранее обвиняли в разведении костров во время действия пожарных ограничений, незаконном строительстве на территории леса, создании антисанитарных условий и использовании государственных земель в качестве постоянного места жительства.

Суд также учел его криминальное прошлое и предыдущие случаи неявки в суд, после чего мужчину оставили под стражей из-за риска побега.

В чём его обвиняют

Среди инкриминируемых нарушений:

разведение и использование костров вне специально оборудованных мест;

превышение разрешённого срока пребывания в кемпинге;

строительство и использование жилых сооружений на землях Национальной лесной системы;

оставление непотушенного огня;

нанесение ущерба природным ресурсам и государственному имуществу;

незаконное строительство сооружений и других объектов;

нарушение пожарных ограничений второго уровня;

самовольное проживание на территории национального леса;

хранение мусора и отходов в антисанитарных условиях.

По совокупности этих обвинений мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Какие правила действуют в национальных лесах США

Постоянное проживание на землях Лесной службы США запрещено федеральным законодательством. Обычно кемперы могут находиться в одном месте не более 14 дней в течение 30-дневного периода.

Превышение этого срока, строительство сооружений или накопление личного имущества расцениваются как несанкционированное использование государственной земли для проживания.

В Лесной службе США отмечают, что длительное проживание на территории национальных лесов создает проблемы из-за накопления отходов, повреждения растительности, уплотнения почвы и негативного воздействия на других посетителей. Федеральные чиновники также подчеркивают, что аресты обычно применяются только в случаях систематического игнорирования требований и неоднократных нарушений правил.

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