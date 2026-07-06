У США судитимуть чоловіка, який жив у національному лісі 8 років у таборі із пів тонною сміття

Правоохоронці заявляють, що чоловік тривалий час ігнорував вимоги Лісової служби та накопичив навколо табору величезну кількість відходів.

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У штаті Аризона 65-річного чоловіка затримали за незаконне проживання на території Національного лісу Тонто, де він, за даними слідства, мешкав близько восьми років. Федеральна влада заявляє, що навколо його табору накопичилося близько пів тонни сміття, а природним ресурсам було завдано значної шкоди.

Як повідомляє The Independent, чоловіка на ім’я Марк Аарон Гац заарештували 25 червня. За словами правоохоронців, він проживав у Національному лісі Тонто — п’ятому за площею національному лісі США — приблизно вісім років, а на конкретному місці облаштувався близько двох років тому.

Його виявили співробітники Лісової служби США на ґрунтовій дорозі в районі, популярному серед туристів, велосипедистів та любителів позашляхових поїздок.

Федеральний позов, поданий 29 червня до суду штату Аризона, зазначає, що Лісова служба отримувала численні скарги на великі самовільно зведені споруди, багаття, сміття та особисті речі, розкидані на площі близько одного акра.

Пів тонни сміття та самовільні споруди

Один із працівників Лісової служби назвав цей випадок «можливо, одним із найгірших», які йому доводилося бачити.

Під час огляду території правоохоронці виявили приблизно 1000 фунтів (близько 450 кілограмів) сміття. Серед відходів були автомобільні шини, пластикові пакети, сміттєві мішки, алюмінієві банки та інше сміття.

Також на місці знайшли навіс для автомобіля, камін із вугіллям і місцем для приготування їжі, де лежали 10–12 сковорідок, а також три драбини, шість-вісім переповнених сміттям мішків, п’ять 55-галонних бочок, вісім шин, чотири велосипедні рами, п’ять галонів моторної оливи, фанеру та інші будівельні матеріали.

За даними слідства, через тривале накопичення сміття було пошкоджено близько половини акра природної території.

Раніше вже порушував закон

У судових документах зазначено, що чоловік був добре відомий співробітникам Лісової служби через попередні порушення. На момент затримання щодо нього діяло щонайменше шість федеральних ордерів на арешт.

Його раніше звинувачували у розведенні багаття під час дії пожежних обмежень, незаконному будівництві на території лісу, створенні антисанітарних умов та використанні державних земель як постійного місця проживання.

Суд також врахував його кримінальне минуле та попередні випадки неявки до суду, після чого чоловіка залишили під вартою через ризик втечі.

У чому його звинувачують

Серед інкримінованих порушень:

розведення та використання багаття поза спеціально обладнаними місцями;

перевищення дозволеного строку перебування в кемпінгу;

будівництво та використання житлових споруд на землях Національної лісової системи;

залишення непогашеного вогню;

пошкодження природних ресурсів і державного майна;

незаконне будівництво споруд та інших об'єктів;

порушення пожежних обмежень другого рівня;

самовільне проживання на території національного лісу;

зберігання сміття та відходів в антисанітарному стані.

За сукупністю цих обвинувачень чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Які правила діють у національних лісах США

Постійне проживання на землях Лісової служби США заборонене федеральним законодавством. Зазвичай кемпери можуть перебувати в одному місці не більше 14 днів протягом 30-денного періоду.

Перевищення цього терміну, будівництво споруд або накопичення особистого майна розцінюються як несанкціоноване використання державної землі для проживання.

У Лісовій службі США зазначають, що тривале проживання на території національних лісів створює проблеми через накопичення відходів, пошкодження рослинності, ущільнення ґрунту та негативний вплив на інших відвідувачів. Федеральні чиновники також наголошують, що арешти зазвичай застосовують лише у випадках систематичного ігнорування вимог та неодноразових порушень правил.

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