Як дізнатися дату та час судового засідання: способи перевірки інформації

Дата та час засідань можуть змінюватися з процесуальних підстав.

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Одне з найпоширеніших запитань громадян судів стосується того, де перевірити дату та час призначеного судового засідання.

Отримати таку інформацію можна кількома способами.

Через сервіс «Стан розгляду справ» на вебпорталі «Судова влада України»

Для цього необхідно:

перейти за відповідним посиланням сервісу;

обрати суд, який розглядає справу;

ввести номер судової справи або інші відомі дані.

Після цього система відобразить актуальну інформацію про дату, час та стан розгляду справи.

Через підсистему «Електронний суд»

Учасники процесу можуть переглядати дані про призначені засідання у власному електронному кабінеті, а також отримувати процесуальні документи та повідомлення в електронній формі.

Безпосередньо у суді

У разі необхідності інформацію можна уточнити в канцелярії або в апараті суду, який розглядає справу.

Водночас дата та час засідань можуть змінюватися з процесуальних підстав. У зв’язку з цим учасникам процесу рекомендують періодично перевіряти актуальну інформацію.

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