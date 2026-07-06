Як дізнатися дату та час судового засідання: способи перевірки інформації
Одне з найпоширеніших запитань громадян судів стосується того, де перевірити дату та час призначеного судового засідання.
Отримати таку інформацію можна кількома способами.
- Через сервіс «Стан розгляду справ» на вебпорталі «Судова влада України»
Для цього необхідно:
- перейти за відповідним посиланням сервісу;
- обрати суд, який розглядає справу;
- ввести номер судової справи або інші відомі дані.
Після цього система відобразить актуальну інформацію про дату, час та стан розгляду справи.
- Через підсистему «Електронний суд»
Учасники процесу можуть переглядати дані про призначені засідання у власному електронному кабінеті, а також отримувати процесуальні документи та повідомлення в електронній формі.
- Безпосередньо у суді
У разі необхідності інформацію можна уточнити в канцелярії або в апараті суду, який розглядає справу.
Водночас дата та час засідань можуть змінюватися з процесуальних підстав. У зв’язку з цим учасникам процесу рекомендують періодично перевіряти актуальну інформацію.
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