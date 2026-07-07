Мінцифри запускає новий етап цифровізації державних сервісів за допомогою ШІ-асистентів у ЦНАПах

У Мінцифри повідомили про підготовку до впровадження штучного інтелекту в роботі ЦНАПів для автоматизації частини процесів та покращення надання адміністративних послуг.

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Про розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг і подальшу цифрову трансформацію державних сервісів представники Міністерства цифрової трансформації розповіли під час форуму в Одесі, який об'єднав 140 адміністраторів ЦНАПів Одещини та Херсонщини, представників органів влади, експертів і міжнародних партнерів.

Тема є актуальною, оскільки цифровізація адміністративних послуг та їх автоматизація безпосередньо впливають на доступність державних сервісів для громадян і бізнесу.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» раніше вже писала про амбітні плани Мінцифри щодо розвитку штучного інтелекту. До 2030 року Україна планує інтегрувати ШІ у державний сектор та увійти до ТОП-3 країн світу за рівнем його впровадження у публічному управлінні.

ЦНАПи охопили понад 90% громад

У Мінцифри зазначили, що за шість років трансформації адміністративні послуги стали доступними більш ніж у 90% громад України. По всій країні функціонують 5 300 точок доступу до послуг, через які вже надано понад 100 мільйонів адміністративних сервісів.

Попри воєнні виклики адміністратори ЦНАПів продовжують працювати, зокрема у прифронтових регіонах та в умовах знеструмлень. Для громадян, які не можуть особисто відвідати центр, адміністративні послуги надаються за місцем перебування за допомогою спеціальних мобільних валіз.

Майже 12 мільйонів звернень і нові адміністративні послуги

За інформацією Мінцифри, лише протягом першого півріччя 2026 року українці звернулися до ЦНАПів майже 12 мільйонів разів. Одночасно мережа центрів постійно розширює перелік доступних сервісів.

Зокрема, у ЦНАПах уже можна швидко подати документи для оформлення відстрочки від призову, здійснити верифікацію терміналів Starlink, а також пройти безоплатний медичний скринінг для людей віком від 40 років. Крім цього, триває оновлення послуг у соціальній, будівельній та інших сферах.

Національний скринінг послуг і спрощення процедур

Для підвищення ефективності державних сервісів та їх адаптації до сучасних викликів Мінцифра запустила Національний скринінг послуг. Його метою є опрацювання кожної публічної адміністративної послуги як на державному, так і на місцевому рівнях для подальшого спрощення процедур.

У міністерстві також повідомили, що Одеська область стала лідером Національного скринінгу послуг. Установи регіону, зокрема мережа ЦНАПів, провели аудит 270 тисяч адміністративних послуг.

Штучний інтелект та автоматизація роботи ЦНАПів

Окремий акцент під час форуму зробили на подальшій автоматизації роботи центрів. У Мінцифри зазначили, що паперові журнали поступово відходять у минуле, а робота ЦНАПів автоматизується через інформаційну систему «Вулик».

Наступним етапом має стати впровадження штучного інтелекту. За інформацією міністерства, розробники вже створюють ШІ-асистента, який моніторитиме навчальні запити.

За інформацією міністерства, розробники вже створюють ШІ-асистента, який моніторитиме навчальні запити. У Мінцифри зазначають, що технологія забере в адміністраторів рутинні завдання, розвантажить центри та звільнить час для роботи зі складнішими зверненнями.

Під час форуму учасники також обговорили подальшу трансформацію сфери адміністративних послуг і пройшли практичне навчання з безпеки життя, кризових комунікацій та впровадження принципів повної інклюзії.

Заплановане впровадження інструментів штучного інтелекту та подальша автоматизація роботи ЦНАПів свідчать про перехід від цифровізації окремих адміністративних послуг до комплексної трансформації процесів їх надання.

Поряд із переглядом існуючих адміністративних процедур у межах Національного скринінгу послуг це має створити підґрунтя для спрощення взаємодії громадян і бізнесу з державою, а також підвищення ефективності роботи центрів надання адміністративних послуг.

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