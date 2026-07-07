Минцифры запускает новый этап цифровизации государственных сервисов с помощью ИИ-ассистентов в ЦПАУ

В Минцифры сообщили о подготовке к внедрению искусственного интеллекта в работу ЦПАУ для автоматизации части процессов и улучшения предоставления административных услуг.

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О развитии сети центров предоставления административных услуг и дальнейшей цифровой трансформации государственных сервисов представители Министерства цифровой трансформации рассказали во время форума в Одессе, который объединил 140 администраторов ЦПАУ Одесской и Херсонской областей, представителей органов власти, экспертов и международных партнеров.

Тема является актуальной, поскольку цифровизация административных услуг и их автоматизация непосредственно влияют на доступность государственных сервисов для граждан и бизнеса.

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» уже писала об амбициозных планах Минцифры по развитию искусственного интеллекта. До 2030 года Украина планирует интегрировать ИИ в государственный сектор и войти в ТОП-3 стран мира по уровню его внедрения в государственное управление.

ЦПАУ охватили более 90% общин

В Минцифры отметили, что за шесть лет трансформации административные услуги стали доступными более чем в 90% общин Украины. По всей стране функционируют 5 300 точек доступа к услугам, через которые уже предоставлено более 100 миллионов административных сервисов.

Несмотря на вызовы военного времени, администраторы ЦПАУ продолжают работать, в том числе в прифронтовых регионах и в условиях отключений электроэнергии. Для граждан, которые не могут лично посетить центр, административные услуги предоставляются по месту пребывания с помощью специальных мобильных чемоданов.

Почти 12 миллионов обращений и новые административные услуги

По информации Минцифры, только в течение первого полугодия 2026 года украинцы обратились в ЦПАУ почти 12 миллионов раз. Одновременно сеть центров постоянно расширяет перечень доступных сервисов.

В частности, в ЦПАУ уже можно быстро подать документы для оформления отсрочки от призыва, пройти верификацию терминалов Starlink, а также бесплатно пройти медицинский скрининг для людей старше 40 лет. Кроме того, продолжается обновление услуг в социальной, строительной и других сферах.

Национальный скрининг услуг и упрощение процедур

Для повышения эффективности государственных сервисов и их адаптации к современным вызовам Минцифры запустило Национальный скрининг услуг. Его цель — проработка каждой публичной административной услуги как на государственном, так и на местном уровнях для дальнейшего упрощения процедур.

В министерстве также сообщили, что Одесская область стала лидером Национального скрининга услуг. Учреждения региона, в частности сеть ЦПАУ, провели аудит 270 тысяч административных услуг.

Искусственный интеллект и автоматизация работы ЦПАУ

Отдельный акцент во время форума был сделан на дальнейшей автоматизации работы центров. В Минцифры отметили, что бумажные журналы постепенно уходят в прошлое, а работа ЦПАУ автоматизируется через информационную систему «Вулик».

Следующим этапом должно стать внедрение искусственного интеллекта. По информации министерства, разработчики уже создают ИИ-ассистента, который будет мониторить учебные запросы.

По информации министерства, разработчики уже создают ИИ-ассистента, который будет мониторить учебные запросы. В Минцифры отмечают, что технология возьмет на себя рутинные задачи администраторов, разгрузит центры и освободит время для работы с более сложными обращениями.

Во время форума участники также обсудили дальнейшую трансформацию сферы административных услуг и прошли практическое обучение по безопасности жизнедеятельности, кризисным коммуникациям и внедрению принципов полной инклюзии.

Планируемое внедрение инструментов искусственного интеллекта и дальнейшая автоматизация работы ЦПАУ свидетельствуют о переходе от цифровизации отдельных административных услуг к комплексной трансформации процессов их предоставления.

Наряду с пересмотром существующих административных процедур в рамках Национального скрининга услуг это должно создать основу для упрощения взаимодействия граждан и бизнеса с государством, а также повышения эффективности работы центров предоставления административных услуг.

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