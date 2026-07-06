Как узнать дату и время судебного заседания: способы проверки информации
Один из самых распространенных вопросов граждан к судам касается того, где проверить дату и время назначенного судебного заседания.
Получить такую информацию можно несколькими способами.
- Через сервис «Состояние рассмотрения дел» на веб-портале «Судебная власть Украины»
Для этого необходимо:
- перейти по соответствующей ссылке сервиса;
- выбрать суд, рассматривающий дело;
- ввести номер судебного дела или другие известные данные.
После этого система отобразит актуальную информацию о дате, времени и состоянии рассмотрения дела.
- Через подсистему «Электронный суд»
Участники процесса могут просматривать сведения о назначенных заседаниях в собственном электронном кабинете, а также получать процессуальные документы и уведомления в электронной форме.
- Непосредственно в суде
При необходимости информацию можно уточнить в канцелярии или аппарате суда, рассматривающего дело.
Вместе с тем дата и время судебных заседаний могут изменяться по процессуальным основаниям. В связи с этим участникам процесса рекомендуют периодически проверять актуальную информацию.
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