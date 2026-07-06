Как узнать дату и время судебного заседания: способы проверки информации

Дата и время судебных заседаний могут изменяться по процессуальным основаниям.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Один из самых распространенных вопросов граждан к судам касается того, где проверить дату и время назначенного судебного заседания.

Получить такую информацию можно несколькими способами.

Через сервис «Состояние рассмотрения дел» на веб-портале «Судебная власть Украины»

Для этого необходимо:

перейти по соответствующей ссылке сервиса;

выбрать суд, рассматривающий дело;

ввести номер судебного дела или другие известные данные.

После этого система отобразит актуальную информацию о дате, времени и состоянии рассмотрения дела.

Через подсистему «Электронный суд»

Участники процесса могут просматривать сведения о назначенных заседаниях в собственном электронном кабинете, а также получать процессуальные документы и уведомления в электронной форме.

Непосредственно в суде

При необходимости информацию можно уточнить в канцелярии или аппарате суда, рассматривающего дело.

Вместе с тем дата и время судебных заседаний могут изменяться по процессуальным основаниям. В связи с этим участникам процесса рекомендуют периодически проверять актуальную информацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.