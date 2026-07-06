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Могут ли после перерасчета выплачивать меньшую пенсию: пенсионер добился через суд возврата большей суммы

20:33, 6 июля 2026
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Пенсионер и бывший военнослужащий отстоял в суде право на более высокую пенсию: ПФУ обязали провести новый перерасчет.
Могут ли после перерасчета выплачивать меньшую пенсию: пенсионер добился через суд возврата большей суммы
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Житомирский окружной административный суд удовлетворил иск пенсионера и обязал Пенсионный фонд сохранить прежний размер его пенсии, поскольку после перерасчета выплата стала меньше.

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Пенсионер обжаловал уменьшение выплат

Пенсионер обратился в Житомирский окружной административный суд с иском к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Житомирской области, в котором просил:

  • признать противоправным бездействие Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области в части несохранения прежнего размера пенсии при перерасчете пенсии с 1 марта 2023 года в соответствии с представлением от 20 августа 2023 года № 12395;
  • обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области произвести с 1 марта 2023 года перерасчет, доплату и дальнейшую выплату до следующего повышения пенсии, рассчитав размер пенсии в размере 17 918,38 гривен.

Истец обосновывал свои требования тем, что первоначально ему была назначена пенсия в размере 17 918,38 гривен. После повторного увольнения с военной службы 23 февраля 2023 года был произведен перерасчет пенсии, в результате чего размер пенсии уменьшился до 14 390,48 гривен. В июне 2024 года истец обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области с просьбой выплачивать пенсию в прежнем размере, однако ему было отказано письмом от 1 июля 2024 года № 0600-0308-8/81044.

Что решил суд

Житомирский окружной административный суд по делу № 240/12951/24 принял решение удовлетворить административный иск.

Суд признал противоправным бездействие Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области в части несохранения прежнего размера пенсии при перерасчете пенсии с 1 марта 2023 года и обязал обязал Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области осуществить с 1 марта 2023 года перерасчет и выплату до следующего повышения пенсии, рассчитав размер пенсии в 17 918,38 гривен.

Суд отметил, что в соответствии с частью четвертой статьи 63 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» в случае, если в результате перерасчета пенсий, предусмотренного этой частью, размеры пенсий оказываются ниже, сохраняются размеры ранее назначенных пенсий.

Суд пришел к выводу, что в результате перерасчета размер пенсии истца уменьшился (является ниже размера пенсии до перерасчета), поэтому ответчик обязан сохранить ранее назначенный размер пенсии.

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