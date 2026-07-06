Как матери оформить соцотпуск на детей, если отец служит в армии

Главное – подтвердить тот факт, что отец не пользуется правом на такой отпуск параллельно с матерью детей.

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Если отец проходит военную службу, для оформления матерью дополнительного социального отпуска на детей необходимо подтвердить, что отец не воспользовался таким правом.

Согласно пункту 19 статьи 10¹ Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» №2011-XII, предоставление военнослужащим дополнительного социального отпуска на детей прекращается в особый период — с момента объявления мобилизации до введения военного положения или принятия решения о демобилизации, а также в течение действия военного положения.

В связи с этим подтверждением того, что военнослужащий не воспользовался правом на такой отпуск, может быть документ о его освобождении от работы в связи с призывом на военную службу во время мобилизации. Также работница может указать в заявлении информацию о мобилизации отца детей.

Кроме того, достаточным подтверждением могут быть:

справка с места работы отца о том, что он не пользовался дополнительным социальным отпуском на детей;

справка из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) или воинской части о прохождении отцом военной службы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», работодатель может отказать в предоставлении социального отпуска на детей при отсутствии документов, подтверждающих право на его получение. Решение о предоставлении такого социального отпуска принимает работодатель с учетом представленных документов. Поскольку законодательством не определено, какие именно документы работник должен предоставить для получения дополнительного социального отпуска, рекомендуется закрепить их перечень в локальном акте работодателя (например, в правилах внутреннего трудового распорядка).