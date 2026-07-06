Як матері оформити соцвідпустку на дітей, якщо батько служить в армії

Головне – підтвердити той факт, що батько не користується правом на таку відпустку паралельно з матір’ю дітей.

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У разі проходження батьком військової служби для оформлення матері додаткової соціальної відпустки на дітей необхідно підтвердити, що батько не користувався таким правом.

Відповідно до пункту 19 статті 10¹ Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» №2011-XII, надання військовослужбовцям додаткової соціальної відпустки на дітей припиняється в особливий період — з моменту оголошення мобілізації до введення воєнного стану або прийняття рішення про демобілізацію, а також протягом дії воєнного стану.

У зв'язку з цим підтвердженням того, що військовослужбовець не скористався правом на таку відпустку, може бути документ про його увільнення від роботи у зв'язку з призовом на військову службу під час мобілізації. Також працівниця може зазначити у заяві інформацію про мобілізацію батька дітей.

Крім того, достатнім підтвердженням можуть бути:

довідка з місця роботи батька про те, що він не користувався додатковою соціальною відпусткою на дітей;

довідка з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) або військової частини про проходження батьком військової служби.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», роботодавець може відмовити у соціальній відпустці на дітей без підтвердних документів про право на її отримання. Рішення про надання зазначеної соціальної відпустки приймає роботодавець з урахуванням наданих документів. Оскільки законодавством не передбачено, які саме документи має подати працівник для отримання додаткової соціальної відпустки, бажано зазначити їх перелік у локальному акті роботодавця (наприклад, правилах внутрішнього трудового розпорядку).