Як матері оформити соцвідпустку на дітей, якщо батько служить в армії
У разі проходження батьком військової служби для оформлення матері додаткової соціальної відпустки на дітей необхідно підтвердити, що батько не користувався таким правом.
Відповідно до пункту 19 статті 10¹ Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» №2011-XII, надання військовослужбовцям додаткової соціальної відпустки на дітей припиняється в особливий період — з моменту оголошення мобілізації до введення воєнного стану або прийняття рішення про демобілізацію, а також протягом дії воєнного стану.
У зв'язку з цим підтвердженням того, що військовослужбовець не скористався правом на таку відпустку, може бути документ про його увільнення від роботи у зв'язку з призовом на військову службу під час мобілізації. Також працівниця може зазначити у заяві інформацію про мобілізацію батька дітей.
Крім того, достатнім підтвердженням можуть бути:
- довідка з місця роботи батька про те, що він не користувався додатковою соціальною відпусткою на дітей;
- довідка з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) або військової частини про проходження батьком військової служби.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», роботодавець може відмовити у соціальній відпустці на дітей без підтвердних документів про право на її отримання. Рішення про надання зазначеної соціальної відпустки приймає роботодавець з урахуванням наданих документів. Оскільки законодавством не передбачено, які саме документи має подати працівник для отримання додаткової соціальної відпустки, бажано зазначити їх перелік у локальному акті роботодавця (наприклад, правилах внутрішнього трудового розпорядку).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.