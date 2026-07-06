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Чи можуть після перерахунку платити меншу пенсію: пенсіонер домігся через суд повернення більшої суми

20:33, 6 липня 2026
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Пенсіонер та колишній військовий відсудив право на вищу пенсію: ПФУ зобов’язали провести новий перерахунок.
Чи можуть після перерахунку платити меншу пенсію: пенсіонер домігся через суд повернення більшої суми
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Житомирський окружний адміністративний суд задовольнив позов пенсіонера та зобов’язав Пенсійний фонд зберегти попередній розмір його пенсії, оскільки після перерахунку виплата стала меншою.

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Пенсіонер оскаржив зменшення виплат

Пенсіонер звернувся до Житомирського окружного адміністративного суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області, в якому просив:

  • визнати протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області щодо не збереження попереднього розміру пенсії при здійсненні перерахунку пенсії з 1 березня 2023 року згідно подання від 20 серпня 2023 року № 12395;
  • зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області здійснити з 1 березня 2023 року перерахунок, доплату та подальшу виплату до наступного підвищення пенсії, обчисливши розмір пенсії 17918,38 гривень.

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що первинно йому було призначено пенсію у розмірі 17918,38 гривень. Після повторного звільнення з військової служби 23 лютого 2023 року здійснено перерахунок пенсії, внаслідок якого розмір пенсії зменшився до 14390,48 гривень. У червні 2024 року позивач звернувся до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області з проханням виплачувати пенсію у попередньому розмірі, проте йому відмовлено листом від 1 липня 2024 року № 0600-0308-8/81044.

Що вирішив суд

Житомирський окружний адміністративний суд у справі № 240/12951/24 ухвалив рішення задовольнити адміністративний позов.

Суд визнав протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області щодо не збереження попереднього розміру пенсії при здійсненні перерахунку пенсії з 1 березня 2023 року та зобов’язав Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області здійснити з 1 березня 2023 року перерахунок та виплату до наступного підвищення пенсії, обчисливши розмір пенсії 17918,38 гривень.

Суд зазначив, що відповідно до частини четвертої статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» у разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Суд дійшов висновку, що внаслідок перерахунку розмір пенсії позивача зменшився (є нижчим від розміру пенсії до перерахунку), тому відповідач зобов’язаний зберегти раніше призначений розмір пенсії.

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