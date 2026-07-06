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ВСУ нанесли удар по крупнейшему НПЗ России за Уралом: дроны пролетели более 3000 км

18:54, 6 июля 2026
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В Минобороны заявили о поражении ключевой установки, от которой зависит работа всего нефтеперерабатывающего предприятия.
ВСУ нанесли удар по крупнейшему НПЗ России за Уралом: дроны пролетели более 3000 км
Фото иллюстративное
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Украинские беспилотники нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу России, расположенному за Уралом. По данным Министерства обороны, дроны преодолели более 3 тысяч километров и поразили установку, обеспечивающую работу всего предприятия.

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В Министерстве обороны сообщили, что Силы обороны Украины продолжают работать над тем, чтобы лишить Россию экономической способности вести войну.

По информации ведомства, бойцы Сил специальных операций нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу на территории России, расположенному за Уралом.

Как отметили в Минобороны, украинские беспилотники преодолели маршрут длиной более 3 000 километров.

По данным ведомства, удар был нанесён по установке, обеспечивающей функционирование всего нефтеперерабатывающего завода.

«Пока российские удары направлены на то, чтобы погрузить Украину в хаос и разрушить наши дома и предприятия, Силы обороны силой заставляют Россию пойти на мир», — подчеркнули в министерстве.

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россия ВСУ военные война Минобороны

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