ЗСУ вдарили по найбільшому НПЗ Росії за Уралом: дрони пролетіли понад 3000 км

У Міноборони заявили про ураження ключової установки, від якої залежить робота всього нафтопереробного підприємства.

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Українські безпілотники завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу Росії, розташованому за Уралом. За даними Міністерства оборони, дрони подолали понад 3 тисячі кілометрів і вразили установку, яка забезпечує роботу всього підприємства.

У Міністерстві оборони повідомили, що Сили оборони України продовжують працювати над тим, щоб позбавити Росію економічної спроможності вести війну.

За інформацією відомства, воїни Сил спеціальних операцій уразили найбільший нафтопереробний завод на території Росії, який розташований за Уралом.

Як зазначили в Міноборони, українські безпілотники подолали маршрут довжиною понад 3 000 кілометрів.

За даними відомства, удару було завдано по установці, яка забезпечує функціонування всього нафтопереробного заводу.

«Поки російські удари спрямовані на те, щоб занурити Україну у хаос та зруйнувати наші домівки і бізнеси, Сили оборони силою змушують росію піти на мир», – наголосили у міністерстві.

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