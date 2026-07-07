На Одещині судили батька, який взяв неповнолітнього сина рубати дерева для опалення будинку

За версією слідства, чоловік зрубав 51 дерево разом із сином, але суд вирішив інакше.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці стверджували, що чоловік разом із неповнолітнім сином незаконно зрубали 51 дерево у полезахисній лісосмузі, чим завдали довкіллю понад 68,6 тис. грн шкоди. Крім того, батькові інкримінували втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність. Однак суд дійшов висновку, що сторона обвинувачення не довела ці обставини поза розумним сумнівом. Суд зазначив, що матеріали справи підтверджують порубку лише 17 дерев, однак розмір заподіяної цим шкоди не досягав порогу істотної шкоди, необхідного для кримінальної відповідальності за статтею 246 КК України.

Суд не погодився з версією обвинувачення про вирубку 51 дерева

Ширяївський районний суд Одеської області виправдав батька та його неповнолітнього сина, яких обвинувачували у незаконній порубці дерев у захисній лісосмузі, а батька також — у втягненні неповнолітнього у злочинну діяльність.

За версією обвинувачення, 15 січня 2025 року чоловік запропонував своєму неповнолітньому синові допомогти незаконно заготовити дрова в полезахисній смузі поблизу села Армашівка Березівського району Одеської області. Слідство вважало, що вони без спеціального дозволу зрубали 51 живе дерево — 42 акації та 9 кленів, завдавши шкоди довкіллю на 68 652,07 грн.

Прокурор також подав цивільний позов в інтересах держави в особі Петровірівської сільської ради про солідарне стягнення цієї суми з обох обвинувачених.

Що пояснювали обвинувачені

Батько визнав, що разом із сином дійсно рубав дерева для опалення будинку, оскільки в селі відсутнє газопостачання, а родина не мала коштів на придбання дров. За його словами, вони спиляли лише 17 дерев, які й були зафіксовані поліцейськими під час першого огляду місця події. Він також визнав, що запропонував неповнолітньому синові допомогти у заготівлі дров.

Син підтвердив ці обставини, зазначивши, що лише допомагав батькові переносити деревину до причепа, тоді як дерева спилював саме батько. Обидва заперечували причетність до вирубки 51 дерева.

Чому суд не прийняв версію обвинувачення

Суд зазначив, що саме на протоколі огляду місця події від 20 січня 2025 року фактично ґрунтувалося обвинувачення щодо порубки 51 дерева. Водночас він дійшов висновку, що цей доказ не усуває розумних сумнівів стосовно того, що саме обвинувачені спиляли всі 51 дерево.

Зокрема, суд звернув увагу, що первинний огляд місця події 15 січня зафіксував лише 17 свіжих пнів. Координати місця події, зазначені у протоколах від 15 та 20 січня, не збігалися, як і розміри пнів, зафіксованих під час цих оглядів. Крім того, під час повторного огляду були виявлені об'єкти місцевості, зокрема бліндаж, про які не згадував жоден із учасників першого огляду.

Також суд звернув увагу, що у повторному огляді брав участь чоловік, процесуальний статус якого не був визначений, хоча, за показаннями слідчого, він також міг бути причетним до вирубки дерев. Самі ж обвинувачені під час цього огляду не були присутні, що, на думку суду, фактично порушило їхнє право на захист.

Крім того, спеціаліст-еколог пояснила, що всі 51 дерево могли бути спиляні не в один день, а протягом приблизно десяти діб до проведення повторного огляду. При цьому належних і допустимих доказів того, що всі ці дерева були спиляні саме обвинуваченими 15 січня, сторона обвинувачення не надала.

Чому підтверджена порубка 17 дерев не стала підставою для кримінальної відповідальності

Суд дійшов висновку, що матеріали справи підтверджують порубку обвинуваченими лише 17 дерев. Водночас розрахований судом розмір екологічної шкоди від цієї порубки становив 16 005,81 грн.

Станом на дату події істотною шкодою для цілей статті 246 КК України вважалася шкода, яка перевищувала 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На той момент цей поріг становив 30 280 грн. Оскільки встановлений судом розмір шкоди не досягав цього показника, суд дійшов висновку про відсутність у діях обвинувачених об'єктивної сторони, а відтак і складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 246 КК України.

Окремо суд зазначив, що твердження сторони обвинувачення про погіршення природного складу, захисних та інших екологічних властивостей лісосмуги і труднощі її відновлення не були підтверджені жодним доказом.

Чому суд виправдав батька і за втягнення неповнолітнього

Батькові також інкримінували втягнення неповнолітнього сина у злочинну діяльність.

Однак суд зазначив, що обвинувальний акт ґрунтувався саме на твердженні про втягнення неповнолітнього у вчинення злочину. Оскільки суд дійшов висновку про відсутність у діях обох обвинувачених складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 246 КК України, відсутня й обов'язкова ознака складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 304 КК України. Саме з цих підстав батька також було виправдано за цим обвинуваченням.

Що постановив суд

Суд виправдав обох обвинувачених у зв'язку з недоведеністю наявності в їхніх діях складу кримінальних правопорушень.

Крім того, суд скасував арешт, накладений на причеп, бензопилу та вилучену деревину, повернув автомобіль, причеп і бензопилу власнику, а вилучені стовбури дерев постановив повернути Петровірівській сільській раді. Процесуальні витрати на проведення експертизи у сумі 9 948,75 грн суд поклав на державу.

Цивільний позов прокурора в інтересах держави про стягнення 68 652,07 грн шкоди суд залишив без розгляду. Суд зазначив, що відповідно до частини 3 статті 129 КПК України у разі виправдання особи через відсутність у її діях складу кримінального правопорушення цивільний позов у межах кримінального провадження підлягає залишенню без розгляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.