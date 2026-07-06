  1. В Україні

Чому не вистачає місць на мовний іспит: Комісія пояснила, як працює реєстрація

19:45, 6 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Національній комісії зі стандартів державної мови розповіли, від чого залежить кількість іспитових місць, коли відкривають запис та чому претендентам радять не відкладати реєстрацію.
Чому не вистачає місць на мовний іспит: Комісія пояснила, як працює реєстрація
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна комісія зі стандартів державної мови роз'яснила, як формується кількість місць для складання іспиту на рівень володіння державною мовою, коли відкривається реєстрація та на що варто звернути увагу претендентам.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як формують іспитові місця

У Комісії повідомили, що уповноважені установи проводять іспити відповідно до затверджених графіків, погоджених із Національною комісією зі стандартів державної мови.

Кількість іспитових сесій та робота уповноважених установ плануються з урахуванням бюджетного фінансування, передбаченого на поточний рік. Зазвичай щомісяця Комісія забезпечує від 4 до 6 тисяч іспитових місць, які розподіляються між іспитовими сесіями.

Коли відкривається реєстрація

Реєстрацію на складання іспиту Комісія відкриває щомісяця.

Наприкінці кожного поточного місяця, за винятком грудня, на офіційному сайті Комісії в розділі «Новини» та на її сторінці у Facebook публікують інформацію про дату і час відкриття реєстрації на наступні іспити.

Чому не всі місця використовуються

У Комісії зазначили, що на ефективність використання іспитових місць впливають кілька суб'єктивних чинників.

Зокрема, частина місць в уповноважених установах залишається незаповненою, особливо на початку місяця. Також трапляються випадки, коли претенденти реєструються, але не приходять на іспит або розпочинають виконання завдань і не завершують їх.

Які рекомендації дали претендентам

Національна комісія закликала відповідально ставитися до реєстрації та планування часу.

Претендентам рекомендують не відкладати реєстрацію на кінець місяця, а обирати доступні місця вже в перші дні. Якщо з'являються обставини, через які неможливо прийти на іспит, слід завчасно скасувати реєстрацію, щоб звільнене місце могла використати інша людина.

Також у Комісії радять заздалегідь готуватися до іспиту за зразками тестових завдань і під час реєстрації обирати місця з усього переліку уповноважених установ, а не чекати на вільне місце в конкретній установі.

Хто повинен підтверджувати знання державної мови

У Комісії нагадали, що відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України громадяни України зобов'язані володіти державною мовою.

Водночас документально підтверджувати рівень володіння державною мовою повинні лише особи, визначені статтею 9 цього Закону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна мова

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховна Рада готує новий механізм захисту самотніх пенсіонерів і військових від втрати єдиного житла через борги та шахрайство

Історії самотнього пенсіонера та військового, які підштовхнули Верховну Раду до нових правил захисту від втрати єдиного житла через борги та шахрайство.

ВРП не знайшла підстав для покарання судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової

Друга дисциплінарна палата ВРП відмовила у притягненні до відповідальності судді Печерського районного суду Крістіни Константінової.

ВРП оголосила попередження судді з Львівщини, який визнав право власності на квартиру без участі її власниці

Друга Дисциплінарна палата ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Золочівського районного суду Володимира Сивака

Суддя Сергій Бойко з Полтави отримав догану за використання судового рішення для виїзду за кордон

ВРП застосувала дисциплінарне стягнення до судді Полтавського окружного адміністративного суду Сергія Бойка.

Перевірка телефону на блокпосту чи під час спілкування з ТЦК: коли поліцейський може перевірити пристрій

Що робити, якщо поліція вимагає відкрити галерею або чати під час перевірки документів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]