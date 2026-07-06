Чому не вистачає місць на мовний іспит: Комісія пояснила, як працює реєстрація

У Національній комісії зі стандартів державної мови розповіли, від чого залежить кількість іспитових місць, коли відкривають запис та чому претендентам радять не відкладати реєстрацію.

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Національна комісія зі стандартів державної мови роз'яснила, як формується кількість місць для складання іспиту на рівень володіння державною мовою, коли відкривається реєстрація та на що варто звернути увагу претендентам.

Як формують іспитові місця

У Комісії повідомили, що уповноважені установи проводять іспити відповідно до затверджених графіків, погоджених із Національною комісією зі стандартів державної мови.

Кількість іспитових сесій та робота уповноважених установ плануються з урахуванням бюджетного фінансування, передбаченого на поточний рік. Зазвичай щомісяця Комісія забезпечує від 4 до 6 тисяч іспитових місць, які розподіляються між іспитовими сесіями.

Коли відкривається реєстрація

Реєстрацію на складання іспиту Комісія відкриває щомісяця.

Наприкінці кожного поточного місяця, за винятком грудня, на офіційному сайті Комісії в розділі «Новини» та на її сторінці у Facebook публікують інформацію про дату і час відкриття реєстрації на наступні іспити.

Чому не всі місця використовуються

У Комісії зазначили, що на ефективність використання іспитових місць впливають кілька суб'єктивних чинників.

Зокрема, частина місць в уповноважених установах залишається незаповненою, особливо на початку місяця. Також трапляються випадки, коли претенденти реєструються, але не приходять на іспит або розпочинають виконання завдань і не завершують їх.

Які рекомендації дали претендентам

Національна комісія закликала відповідально ставитися до реєстрації та планування часу.

Претендентам рекомендують не відкладати реєстрацію на кінець місяця, а обирати доступні місця вже в перші дні. Якщо з'являються обставини, через які неможливо прийти на іспит, слід завчасно скасувати реєстрацію, щоб звільнене місце могла використати інша людина.

Також у Комісії радять заздалегідь готуватися до іспиту за зразками тестових завдань і під час реєстрації обирати місця з усього переліку уповноважених установ, а не чекати на вільне місце в конкретній установі.

Хто повинен підтверджувати знання державної мови

У Комісії нагадали, що відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України громадяни України зобов'язані володіти державною мовою.

Водночас документально підтверджувати рівень володіння державною мовою повинні лише особи, визначені статтею 9 цього Закону.

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