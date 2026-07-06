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Зруйновані музеї, архіви та пам'ятки: у Дії відкрили нові категорії заяв до Реєстру збитків

20:06, 6 липня 2026
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До участі у тестуванні запрошують власників і балансоутримувачів культурних об'єктів, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
Зруйновані музеї, архіви та пам'ятки: у Дії відкрили нові категорії заяв до Реєстру збитків
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У застосунку «Дія» відкрили запис на бета-тест нових категорій заяв до міжнародного Реєстру збитків. Нові категорії В2 та С2 стосуються втрати, пошкодження або знищення об'єктів і будівель, що належать до культурних цінностей, унаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

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Які заяви можна буде подати

Нові категорії заяв дадуть змогу державним органам, установам та юридичним особам незалежно від форми власності повідомляти про пошкодження, втрату або знищення об'єктів культурної спадщини та культурних цінностей, спричинені повномасштабною війною.

Хто може долучитися до тестування

Узяти участь у бета-тесті можуть державні органи, установи та юридичні особи, якщо після 24 лютого 2022 року вони втратили або зазнали пошкоджень:

  • пам'яток та історичних будівель;
  • музеїв, архівів і бібліотек;
  • музейних предметів, архівних документів, рукописів і колекцій;
  • творів мистецтва та інших культурних цінностей.

Учасникам пропонують заповнити спеціальну форму, щоб протестувати нові категорії заяв і допомогти вдосконалити сервіс до його офіційного запуску.

Для чого створено Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат або шкоди, завданих після 24 лютого 2022 року на території України внаслідок міжнародно-протиправних дій Росії.

Послугу реалізують Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство юстиції України. Розвиток сервісу забезпечує Фонд Євразія за фінансової підтримки UK Dev і швейцарсько-української Програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа.

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війна Дія реєстр збитків обстріл культура

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