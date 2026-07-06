  1. В Україні

У Києві затримали іноземця, підозрюваного у вбивстві, який ховався від Інтерполу понад 20 років

18:48, 6 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні фігурант користувався двома українськими паспортами на різні прізвища.
У Києві затримали іноземця, підозрюваного у вбивстві, який ховався від Інтерполу понад 20 років
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві затримали 53-річного громадянина Вірменії, який понад 20 років перебував у міжнародному розшуку Інтерпол. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, затримання відбулося в межах розслідування діяльності групи осіб, причетних до незаконного зберігання вогнепальної зброї, вибухових речовин та вибухових пристроїв у столиці України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Чоловік з 2005 року перебував у міжнародному розшуку за зверненням Республіки Вірменія. Його розшукували за вчинення низки тяжких злочинів, зокрема умисного вбивства, умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень та підроблення документів.

За даними слідства, в Україні він використовував два українські паспорти на різні прізвища. В одному із документів зазначено, що чоловік народився в АР Крим, у Сімферополі. Другий паспорт було оформлено на ім'я мешканця Закарпатської області, який помер у 2012 році.

Суд ухвалив рішення про арешт затриманого з метою подальшої екстрадиції до Вірменії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у польському Любліні правоохоронці затримали 45-річного громадянина України, який у серпні 2025 року втік із в’язниці в Бельгії, де відбував покарання за вбивство. 

Слідство встановило, що злочин стався у травні 2015 року на стоянці на автомагістралі під час зустрічі, пов’язаної з грошовою операцією у сфері контрабанди наркотиків. За даними правоохоронців, українець кілька разів ударив ножем литовського кур’єра, від отриманих поранень той помер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура вбивство Київ кримінал Інтерпол затримання Вірменія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

64 контейнери-«привиди»: держава планує передати військовим портові вантажі, що стояли з 2012 року

В одеських портах роками зберігаються десятки контейнерів, заблокованих застарілим законодавством: уряд пропонує передати майно державі для потреб оборони.

Кабмін змінив правила державної підтримки аграріїв: нові умови компенсації за сільгосптехніку

Уряд змінив правила державної підтримки: розширено коло агровиробників, які можуть отримати 40% компенсації вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання, а також уточнено порядок підтвердження права на виплату і формування вартості техніки.

Бронювання понад ліміт: бізнес може втратити статус критично важливого

Перевищення ліміту заброньованих — це не просто формальне порушення, а пряма підстава для втрати підприємством статусу критично важливого.

Перші рішення Верховного Суду щодо OnlyFans: чому «листа з Великої Британії» замало для мільйонних штрафів ДПС

Верховний Суд розмежував податкову інформацію та доказ отримання доходу, поклавши обов'язок підтвердження реальних транзакцій на податкову.

Безкоштовна освіта для військових і їхніх родин: у Раді вказали на відсутність механізму реалізації проєкту

У парламенті звернули увагу на відсутність механізмів реалізації окремих норм законопроєкту про відповідальність держави перед військовими.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]