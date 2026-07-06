У Києві затримали іноземця, підозрюваного у вбивстві, який ховався від Інтерполу понад 20 років

В Україні фігурант користувався двома українськими паспортами на різні прізвища.

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У Києві затримали 53-річного громадянина Вірменії, який понад 20 років перебував у міжнародному розшуку Інтерпол. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, затримання відбулося в межах розслідування діяльності групи осіб, причетних до незаконного зберігання вогнепальної зброї, вибухових речовин та вибухових пристроїв у столиці України.

Чоловік з 2005 року перебував у міжнародному розшуку за зверненням Республіки Вірменія. Його розшукували за вчинення низки тяжких злочинів, зокрема умисного вбивства, умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень та підроблення документів.

За даними слідства, в Україні він використовував два українські паспорти на різні прізвища. В одному із документів зазначено, що чоловік народився в АР Крим, у Сімферополі. Другий паспорт було оформлено на ім'я мешканця Закарпатської області, який помер у 2012 році.

Суд ухвалив рішення про арешт затриманого з метою подальшої екстрадиції до Вірменії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у польському Любліні правоохоронці затримали 45-річного громадянина України, який у серпні 2025 року втік із в’язниці в Бельгії, де відбував покарання за вбивство.

Слідство встановило, що злочин стався у травні 2015 року на стоянці на автомагістралі під час зустрічі, пов’язаної з грошовою операцією у сфері контрабанди наркотиків. За даними правоохоронців, українець кілька разів ударив ножем литовського кур’єра, від отриманих поранень той помер.