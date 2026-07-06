На Криворіжжі 17-річна дівчина за ранок потрапила у три ДТП поспіль

Дорогою до лікарні швидку з дівчиною не пропустила автівка, що призвело до третьої ДТП.

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У Криворізькому районі 17-річна дівчина за ранковий час стала учасницею одразу трьох різних дорожньо-транспортних пригод.

За інформацією ЗМІ, на трасі Дніпро – Кривий Ріг поблизу села Софіївка сталося зіткнення автомобілів Volkswagen та Dacia. Унаслідок аварії водій Dacia зазнав травм грудної клітки та перелому двох ребер, його госпіталізували.

Під час оформлення цієї ДТП 17-річна пасажирка Dacia вийшла на узбіччя дороги, де її збив пікап. Дівчина отримала черепно-мозкову травму, струс мозку та множинні садна.

Під час транспортування постраждалої до лікарні автомобіль швидкої допомоги не отримав пріоритету на вулиці Небесної Сотні, через що також потрапив у ДПТ. У результаті дівчину перемістили до іншого медичного автомобіля та нарешті доправили до лікарні.

Обставини всіх трьох дорожньо-транспортних пригод встановлюють правоохоронці.

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