  1. В Україні

На Криворіжжі 17-річна дівчина за ранок потрапила у три ДТП поспіль

22:18, 6 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дорогою до лікарні швидку з дівчиною не пропустила автівка, що призвело до третьої ДТП.
На Криворіжжі 17-річна дівчина за ранок потрапила у три ДТП поспіль
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Криворізькому районі 17-річна дівчина за ранковий час стала учасницею одразу трьох різних дорожньо-транспортних пригод.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією ЗМІ, на трасі Дніпро – Кривий Ріг поблизу села Софіївка сталося зіткнення автомобілів Volkswagen та Dacia. Унаслідок аварії водій Dacia зазнав травм грудної клітки та перелому двох ребер, його госпіталізували.

Під час оформлення цієї ДТП 17-річна пасажирка Dacia вийшла на узбіччя дороги, де її збив пікап. Дівчина отримала черепно-мозкову травму, струс мозку та множинні садна.

Під час транспортування постраждалої до лікарні автомобіль швидкої допомоги не отримав пріоритету на вулиці Небесної Сотні, через що також потрапив у ДПТ. У результаті дівчину перемістили до іншого медичного автомобіля та нарешті доправили до лікарні.

Обставини всіх трьох дорожньо-транспортних пригод встановлюють правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДТП

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Міноборони не призначило допомогу через «необережне поводження зі зброєю»: суд зобов'язав повторно розглянути виплату 15 млн грн

Міністерство оборони відмовило матері у виплаті, вважаючи смерть військового наслідком адміністративного правопорушення.

Для медиків купуватимуть житлові будинки із земельними ділянками: рішення Кабміну

Уряд змінив правила використання бюджетних коштів на забезпечення медиків житлом та уточнив умови реалізації програми.

64 контейнери-«привиди»: держава планує передати військовим портові вантажі, що стояли з 2012 року

В одеських портах роками зберігаються десятки контейнерів, заблокованих застарілим законодавством: уряд пропонує передати майно державі для потреб оборони.

Кабмін змінив правила державної підтримки аграріїв: нові умови компенсації за сільгосптехніку

Уряд змінив правила державної підтримки: розширено коло агровиробників, які можуть отримати 40% компенсації вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання, а також уточнено порядок підтвердження права на виплату і формування вартості техніки.

Бронювання понад ліміт: бізнес може втратити статус критично важливого

Перевищення ліміту заброньованих — це не просто формальне порушення, а пряма підстава для втрати підприємством статусу критично важливого.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]