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В Криворожском районе 17-летняя девушка за утро трижды попала в ДТП подряд

22:18, 6 июля 2026
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По дороге в больницу автомобиль не пропустил скорую с девушкой, что привело к третьему ДТП.
В Криворожском районе 17-летняя девушка за утро трижды попала в ДТП подряд
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В Криворожском районе 17-летняя девушка за утро стала участницей сразу трех разных дорожно-транспортных происшествий.

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По информации СМИ, на трассе Днепр – Кривой Рог возле села Софиевка произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Dacia. В результате аварии водитель Dacia получил травмы грудной клетки и перелом двух ребер, его госпитализировали.

Во время оформления этого ДТП 17-летняя пассажирка Dacia вышла на обочину дороги, где ее сбил пикап. Девушка получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ссадины.

Во время транспортировки пострадавшей в больницу автомобиль скорой помощи не получил приоритет на улице Небесной Сотни, из-за чего также попал в ДТП. В результате девушку пересадили в другой медицинский автомобиль и наконец доставили в больницу.

Обстоятельства всех трех дорожно-транспортных происшествий устанавливают правоохранители.

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ДТП

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