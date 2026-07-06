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Пенсионеры могут бесплатно пользоваться транспортом — распространяется ли льгота на поезда

16:49, 6 июля 2026
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Украинские пенсионеры могут бесплатно пользоваться пригородными электропоездами, трамваями, троллейбусами и автобусами городских маршрутов.
Пенсионеры могут бесплатно пользоваться транспортом — распространяется ли льгота на поезда
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После выхода на пенсию украинцы имеют право на ряд социальных льгот, в частности на бесплатный проезд в общественном транспорте. В то же время в сфере железнодорожных перевозок действуют отдельные ограничения: возможность бесплатного проезда зависит от типа транспорта.

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Согласно постановлению Кабинета Министров №354 «О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования», пенсионеры могут бесплатно пользоваться только пригородными электричками. В то же время билеты на поезда дальнего следования оплачиваются в полном объеме — отдельных скидок для этой категории пассажиров не предусмотрено.

Отдельные категории пассажиров также могут пользоваться льготами на железнодорожном транспорте:

  • Дети в возрасте от 6 до 14 лет получают скидку 25% на проезд в поездах внутреннего сообщения. Дети из многодетных семей имеют право на бесплатный проезд в пригородных электричках при наличии соответствующего удостоверения.
  • Студенты дневной формы обучения могут покупать билеты со скидкой 50%. Она действует в плацкартных вагонах поездов дальнего следования, региональных поездах второго и третьего классов, а также в пригородных электричках. Для получения льготы необходимо предъявить студенческий билет.
  • Люди с инвалидностью бесплатно пользуются пригородными электричками. Также с 1 октября по 15 мая они и сопровождающие их лица могут приобретать билеты на поезда дальнего следования со скидкой 50%.

Пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться также городским наземным транспортом — трамваями, троллейбусами и автобусами городских маршрутов. Для подтверждения права на проезд необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение. В то же время эта льгота не распространяется на метро и такси.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», пенсионеры в Украине могут рассчитывать на широкий перечень государственной поддержки — от ежемесячных доплат к пенсии до льгот на транспорт, коммунальные услуги и лекарства. Размер пенсионных выплат может увеличиваться в зависимости от возраста. Первый этап повышения предусмотрен после достижения 65 лет — для тех, чья пенсия ниже установленного уровня.

Граждане, которые после выхода на пенсию продолжают работать, не теряют права на льготы. Они по-прежнему могут пользоваться бесплатным проездом и налоговыми послаблениями.

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