  В Украине

Какие льготы получают пенсионеры в Украине: полный перечень помощи от государства

12:24, 2 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсионеры в Украине могут рассчитывать на широкий перечень государственной поддержки — от ежемесячных доплат до пенсии по льготам на транспорт, коммунальные услуги и лекарства.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионеры в Украине имеют право на различные виды государственной поддержки — от денежных доплат до льгот на транспорт, коммунальные услуги и лекарства. Часть помощи начисляется автоматически, для получения других необходимо обращаться в соответствующие органы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Возрастные доплаты к пенсии

Размер пенсионных выплат может увеличиваться в зависимости от возраста. Первый этап повышения предусмотрен после достижения 65 лет — для тех, чья пенсия ниже установленного уровня.

Также действуют ежемесячные надбавки:

от 70 до 74 лет — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;
от 80 лет — 570 грн.

Важно, что эти доплаты назначаются автоматически, если общий размер пенсии не превышает установленный лимит.

Бесплатный проезд для пенсионеров

Пенсионеры при наличии удостоверения могут бесплатно пользоваться общественным транспортом: троллейбусами, трамваями, коммунальными автобусами и пригородными электричками.

При этом льгота, как правило, не распространяется на частные маршрутки и такси.

Льготы на оплату коммунальных услуг

Для отдельных категорий предусмотрены значительные скидки на оплату газа и электроэнергии:

75% — для участников боевых действий;

100% — для лиц с инвалидностью вследствие войны;

50% — для семей погибших военнослужащих.

Другие пенсионеры могут оформить жилищную субсидию, которая рассчитывается индивидуально.

Дополнительные льготы для сельских жителей

Пенсионеры, работавшие в сельской местности в сфере образования, медицины, культуры или фармации, имеют право на 100% компенсацию расходов на газ или твердое топливо. Основное условие — проживание в сельской местности после выхода на пенсию и наличие необходимого стажа.

Программа доступных лекарств

В рамках государственной программы «Доступные лекарства» пенсионеры могут получать медикаменты по рецепту врача. Некоторые препараты предоставляются бесплатно, другие — с частичной доплатой.

Работающие пенсионеры: какие преимущества

Граждане, которые продолжают работать после выхода на пенсию, сохраняют право на льготы. Они могут пользоваться бесплатным проездом и налоговыми послаблениями.

Для пенсионеров-предпринимателей предусмотрено отдельное преимущество — освобождение от уплаты единого социального взноса за себя.

Как оформить льготы

Чтобы воспользоваться большинством государственных льгот, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать лично, через центр предоставления админуслуг или онлайн — через электронные сервисы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд льготы пенсия пенсия в Украине

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]