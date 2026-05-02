  В Україні

Які пільги мають пенсіонери в Україні: повний перелік допомоги від держави

12:24, 2 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсіонери в Україні можуть розраховувати на широкий перелік державної підтримки — від щомісячних доплат до пенсії до пільг на транспорт, комунальні послуги та ліки.
колаж Главред
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсіонери в Україні мають право на різні види державної підтримки — від грошових доплат до пільг на транспорт, комунальні послуги та ліки. Частина допомоги нараховується автоматично, інші потребують оформлення через відповідні органи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Вікові доплати до пенсії

Розмір пенсійних виплат може зростати залежно від віку. Перший етап підвищення передбачений після досягнення 65 років — для тих, чия пенсія нижча за встановлений рівень.

Також діють щомісячні надбавки:

  • від 70 до 74 років — 300 грн;
  • від 75 до 79 років — 456 грн;
  • від 80 років — 570 грн.

Важливо, що ці доплати призначаються автоматично, якщо загальна сума пенсії не перевищує визначений ліміт.

Безкоштовний проїзд для пенсіонерів

Особи з пенсійним посвідченням можуть користуватися громадським транспортом без оплати. Йдеться про тролейбуси, трамваї, муніципальні автобуси та приміські електропоїзди.

Водночас ця пільга зазвичай не поширюється на приватні маршрутні таксі та служби таксі.

Пільги на оплату комунальних послуг

Для окремих категорій громадян передбачені суттєві знижки на оплату газу та електроенергії:

  • 75% — для учасників бойових дій;
  • 100% — для осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • 50% — для родин загиблих військовослужбовців.

Інші пенсіонери можуть оформити житлову субсидію, розмір якої визначається індивідуально.

Додаткові пільги для сільських жителів

Пенсіонери, які працювали у сільській місцевості в галузях освіти, медицини, культури чи фармації, можуть отримати 100% компенсацію витрат на газ або тверде паливо. Головна умова — проживання у селі після виходу на пенсію та наявність необхідного стажу.

Програма доступних ліків

У межах державної програми «Доступні ліки» пенсіонери мають змогу отримувати медикаменти за рецептом лікаря. Частина препаратів надається безкоштовно, інші — з частковою доплатою.

Працюючі пенсіонери: які переваги

Громадяни, які після виходу на пенсію продовжують працювати, не втрачають права на пільги. Вони й надалі можуть користуватися безкоштовним проїздом та податковими послабленнями.

Для пенсіонерів-підприємців передбачено окрему перевагу — звільнення від сплати єдиного соціального внеску за себе.

Щоб скористатися більшістю державних пільг, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. Це можна зробити особисто, через центр надання адмінпослуг або онлайн — через електронні сервіси.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пільги пенсія пенсія в Україні

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]