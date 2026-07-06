Пенсіонери можуть безкоштовно користуватися транспортом — чи поширюється пільга на потяги

Українські пенсіонери можуть безкоштовно користуватися лише приміськими електропоїздами, трамваями, тролейбусами та автобусами міських маршрутів.

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Після виходу на пенсію українці мають право на низку соціальних пільг, зокрема на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Водночас у сфері залізничних перевезень діють окремі обмеження: можливість безоплатного проїзду залежить від типу транспорту.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», пенсіонери можуть безкоштовно користуватися лише приміськими електропоїздами. Натомість квитки на поїзди далекого сполучення оплачуються у повному обсязі — окремих знижок для цієї категорії пасажирів не передбачено.

Окремі категорії пасажирів також можуть користуватися пільгами на залізничному транспорті:

Діти віком від 6 до 14 років отримують 25% знижку на проїзд у поїздах внутрішнього сполучення. Діти з багатодітних сімей мають право безкоштовного проїзду приміськими електропоїздами за наявності відповідного посвідчення.

Студенти денної форми навчання можуть купувати квитки зі знижкою 50%. Вона діє у плацкартних вагонах поїздів далекого сполучення, регіональних поїздах другого та третього класів, а також у приміських електропоїздах. Для отримання пільги необхідно пред’явити студентський квиток.

Люди з інвалідністю безкоштовно користуються приміськими електричками. Також з 1 жовтня до 15 травня вони та особи, які їх супроводжують, можуть придбати квитки на поїзди далекого сполучення зі знижкою 50%.

Пенсіонери мають право безкоштовно користуватися також міським наземним транспортом — трамваями, тролейбусами та автобусами міських маршрутів. Для підтвердження права на проїзд необхідно мати при собі пенсійне посвідчення. Водночас ця пільга не поширюється на метро та таксі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», пенсіонери в Україні можуть розраховувати на широкий перелік державної підтримки — від щомісячних доплат до пенсії до пільг на транспорт, комунальні послуги та ліки. Розмір пенсійних виплат може зростати залежно від віку. Перший етап підвищення передбачений після досягнення 65 років — для тих, чия пенсія нижча за встановлений рівень.

Громадяни, які після виходу на пенсію продовжують працювати, не втрачають права на пільги. Вони й надалі можуть користуватися безкоштовним проїздом та податковими послабленнями.